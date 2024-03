Egy korábbi amerikai felmérés szerint a nők körülbelül felének még a vagina szó kimondása is nehézséget okoz, ami ugyan megdöbbentő, de nem meglepő. A nőket évszázadokon át arra szocializálták, hogy ne beszéljenek a szexuális életükről és az intim egészségükről. Bár a nők már az élet legtöbb területén egyenlőséget élvezhetnek, a női nemi szervek működését még mindig rengeteg tévhit és tabu övezi. Biztosan mindenki ismer olyan édesanyákat, akik még a menstruációra sem készítik fel a lányukat, így az első vérzés traumáját a gyerek csak hosszú évek alatt heveri ki. Arról pedig már ne is beszéljünk, hogy hány férfi utasítja el a nőnek azt a kérését, hogy a bevásárlás során tegyen a kosarába tampont vagy egészségügyi betétet is.