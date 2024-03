Magyar onkológusok értek el áttörést a mellrák gyógyításában: két napra csökkenő kezelési idő, elhanyagolható mellékhatások

Kisebb területet rövidebb idő alatt is be tudjuk sugarazani

Forrás: Shutterstock, Onkológiai Intézet

— Hogyan zajlik egy ilyen nemzetközi kutatás, nagyságrendileg (vagy számszerűen) hány elvégzett kezelésből vonhatóak le a hatékonyságra vonatkozó következtetések?

— A nemzetközi összefogásban végzett kutatásban két spanyol központ (Valencia és Barcelona) és Magyarországról az Országos Onkológiai Intézet vett részt. Egy nemzetközi klinikai vizsgálati protokoll keretében a három központban összesen 81 betegnél végeztünk 2-3 napra rövidített brachyterápiás részleges emlőbesugárzást. Az eredmények szerint 5 év után a betegek 96 százaléka daganatmentes volt, 95 százalékuknál kiváló kozmetikai eredményt sikerült elérnünk és a mellékhatások aránya is elhanyagolható volt. Korábbi, 1996 óta tartó 4 napos kezelési idővel végzett brachyterápiás vizsgálatunkban már több száz beteget kezeltünk sikeresen.



— Az eredményeiket be is mutatják, nem is akárhol…

— A betegek gyógyulási eredményeit 5 éves betegkövetési idő után fogjuk bemutatni a május 3-7. között a skóciai Glasgow-ban megrendezendő Európai Sugárterápiás Társaság (ESTRO) éves nagy konferenciáján. Nemcsak az elmúlt 5 év kutatási eredményeivel kapcsolatban adunk elő, a 25 év eredményeiről, köztük arról is be fogunk számolni Skóciában, hogy vizsgálati időszakban kezelt betegek 88 százalékánál nem újult ki a daganat a műtét után 25 évvel sem.



— A kutatást végző team vezetőjeként ön miben látja a gyorsított részleges emlőbesugárzási módszer fontosságát a gyógyítás és a beteg szemszögéből? Melyek a legfontosabb előnyei a brachyterápiának?

— A legfontosabb előnye a barcyhterápiának, hogy kis területre, koncentráltan nagy dózist tudunk leadni, igen rövid idő alatt. Ezzel az összes kezelési idő lerövidül, kisebb térfogatot sugarazunk be, ami viszont kevesebb mellékhatással jár - például a bőrmellékhatásokkal gyakorlatilag nem kell számolni belső sugárkezelés, brachyterápia esetén. A rövidebb kezelési idő gyorsabb felépülést, kevesebb megterhelést jelent a betegeknek és a társadalombiztosítás költségei is csökkenthetők.