Védi a szívet, segíti a tüdőt, csökkenti a vérnyomást: a te kerteben is ott van ez a kedves kis virág

Az alvászavar mostanra népbetegséggé vált. Próbálkozunk mindennel, csak, hogy jobban, tovább, mélyebben aludjunk, sőt, már azért is, hogy egyáltalán aludjunk. Tanulmányok alapján ebben is nagy segítség lehet az ibolya, amely gyakorlatilag az alvással kapcsolatos összes problémára segítséget nyújt. Tea vagy illóolaj formában alkalmazható.

Türdőtámogatás és lázcsillapítás

A koronaírus-járvány kapcsán is készültek kutatások az ibolya jótékony hatásaival kapcsolatban. Egy 108 főt magába foglaló vizsglat során kimutatták, hogy az ibolyából készült szirup enyhítheti a köhögést, a izomfájdalmat, a fejfájást és a hasmenést a SARS-CoV-2 betegeknél. Ezen kívül csillapítja a tüdőgyulladást és csökkenti a betegség progresszióját, ráadásul mellékhatások nélkül. Az ibolyából készült illóolaj használata (a köldök köré masszíroztak be 20 cseppet) jelentősen csökkentette a tanulmányban résztvevő beteg gyermekek lázát. Kimutatták köhögéscsillapító hatását is, ám nemcsak a vírusfertőzés esetén, hanem asztmás megbetegedéskor is hasznát vehetjük az ibolyának, amely szirup formában a roham hosszúságát felére csökkentheti.