A vashiány nagyon gyakori, minden harmadik embert érint a Földön. A kezeletlen vashiányból kialakuló vashiányos vérszegénység pedig a gazdaságilag fejlett országok lakosságának 2-4 százalékát is érinti. Azért is riasztó adatok ezek, mert a vas elengedhetetlen a vérképzéshez, a szívünk és az izmaink megfelelő működéséhez, a fertőzésekkel szembeni ellenállóképességünk, valamint a fizikális és mentális energiaszintünk fenntartásához. A vas nagyon lassan ürül ki a szervezetből, és ugyanilyen sokáig, akár 3-6 hónapig is tarthat a visszapótlása. Tartósan fennálló, kezeletlen vashiány esetén vérszegénység alakul ki, amely életet veszélyeztető, azonnali beavatkozást igénylő állapot.

