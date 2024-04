Megműtötték Csonka Andrást: hetekig kímélnie kell magát

Az egész ország aggódott Csonka Andrásért, aki pár napja jelentette be, hogy nemsokára kés alá kell feküdnie. A színészt megműtötték, közösségi oldalán számolt be arról, hogy van most.

Csonka András pár napja beszélt arról, hogy lágyéksérve van, műtéte vár. A beavatkozás megtörtént, a népszerű színész az Insta-sztorijában számolt be arról, hogy "ezen is túl van" - szúrta ki a Borsonline.