Vikingek nemcsak rettegett harcosok voltak: étrendjükből ma is tanulhatnánk

Sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottak

A vikingek kertjeiben rengeteg hagyma, káposzta, bab, zeller, sárgarépa és borsó termett. Termésüket vadon termő zöldségek és tengeri moszatok gyűjtésével egészítették ki. A vikingek étrendje is bővelkedett ízekben, köszönhetően az olyan fűszereknek, mint a mustár, a torma és a kömény. Nagymértékben támaszkodtak azokra a gyümölcsökre, diófélékre és magvakra is, amiket gyűjtögettek. Mivel a tél általában nagyon zord volt, ilyenkor az elraktározott bogyókkal, szilvákkal és almákkal egészítették ki a menüt. A gazdák magvakat, gyümölcsöket és dióféléket kevertek a kenyérbe is, de olajokat is készítettek belőlük.

Vikingek által preferált többmagvas kenyerek

A vikingek a skause-t, vagyis a pörköltüket többmagvas kenyérrel ették, ami szintén napi alapanyag volt az étrendjükben. A vikingek a kenyeret gabonafélék (búza, árpa, zab és rozs), bab, méz, diófélék és őrölt fakéreg keverékéből készítették, ami egészségesebbé tette azt. A vikingek a kenyeret gyakran a skause-edény alá helyezett serpenyőben készítették a főzőtüzekben. Ez a fajta kenyér megkeményedett, ahogy kihűlt, ezért kiváló kiegészítője volt a szaftos fogásoknak. A vikingek a régi kenyértésztából kovászos kenyeret is készítettek.