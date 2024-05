Britney Spears akár meg is halhat: rettegnek az énekesnő szülei

Az utóbbi időszakban ismét Britney Spears botrányaitól hangos a világsajtó. Az énekesnő aggasztó mentális állapotban van, képtelen felelősséget vállalni magáért. Britney Spears szülei rettenetesen aggódnak lányukért.

Britney Spears apja retteg, hogy meghal a lánya

Bennfentesek szerint Britney Spearsnek egyáltalán nem tett jót, hogy kikerült édesapja gyámsága alól. Az idős férfi retteg, hogy lánya meg is halhat, ha így folytatja és Jamie aggodalmában osztozik az énekesnő édesanyja, Lynne is. Ismerősei szerint újra aktuális lenne, hogy Britney valaki felügyelete alá kerüljön. Az énekesnő nem szedi a gyógyszereit, folyamatosan alkoholt fogyaszt, dührohamai, hangulatingadozásai vannak és különféle drogokat is használ. A barátai szerint alig lehet vele kommunikálni, könnyen felhúzza magát és agresszívvá válik.

Dr. Charles Sophy, hollywoodi psziciáter is úgy véli, Britneyn csak az segítene, ha valaki gondoskodna róla, és ügyelne arra, hogy újra szedje a gyógyszereit. A szakember szerint az énekesnő ismét az önpusztítás útjára lépett, időzített bombaként ketyeg, és a robbanás már nincs messze...

Az énekesnőnek komoly segítségre lenne szüksége

A pszichiáterrel egyetértésben a szülők úgy vélik, az énekesnőnek szednie kellene a gyógyszereit, ám ő inkább az alkoholt választja, a minap egy hotelben barátjával verekedett össze, amikor meg is sérült. A "balesetért" édesanyját hibáztatta.

„A gondnokság alatt rengeteg szabadsága volt, a korlátozások pedig azért voltak, hogy megvédjék őt. Többé már nem védik” - vélekednek az ismerősei. "Szórja a pénzt, a csőd fenyegeti. Havonta utazik egzotikus helyekre, rendszeresen magánrepülőgépet bérel (utanként egymillió dollárért), méregdrága hotelekben száll meg, és ott rendszerint az elnöki lakosztályt foglalja el" - tették hozzá.