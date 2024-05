Pörögj rá a bikinialakra! 9 fűszer, amit bevethetsz a hasi zsír ellen

Az anyagcsere fokozásához a mustármag is segítségedre lehet

Feketebors

A feketebors nemcsak kiváló ételízesítő, de béltisztító és méregtelenítő hatása is ismert. Stimulálja a bélműködést, javítja a bélflórát, segíti a tápanyagok megfelelő felszívódását, és megakadályozhatja az új zsírsejtek képződését. Könnyen hozzáadható szinte bármilyen ételhez, fokozva az ízharmóniát, miközben elősegíti a zsírégetést is.

Koriander

A koriandernek nemcsak méregtelenítő hatása van, hanem magas antioxidáns tartalmának köszönhetően védi a sejteket is. Rendszeres fogyasztása javítja a vesék és a máj állapotát, de még a bőröd is szebb lesz tőle. Arról nem is beszélve, hogy felpörgeti az emésztést. Tedd a levesedbe, szórd a salátádra vagy a használd húsokhoz és ints búcsút a plusz kilóknak.

Szerecsendió

Rendszeres fogyasztása segít megakadályozni az emésztési problémák kialakulását, ráadásul étvágycsökkentő hatása is van. A szerecsendió olyan antioxidánsokat tartalmaz, amelyek nagyon hasznosak a szervezet megfelelő működése szempontjából. Sőt, ezt az illatos fűszer vágyfokozóként is ismert, és a hormonműködést is segíti. Használhatod desszertekhez, turmixokhoz, de akár raguk és zöldségételek készítésekor is.