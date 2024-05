Klimaxolni vidáman is lehet: 5 természetes módszer, hogy könnyebb legyen a változókor

A változókori tüneteket a hormonegyensúly felborulása okozza. Ez a klimax normális velejárója, ám ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk segíteni magunkon. Talán már te is unod, hogy úton-útfélen életmódváltásra akarnak rábeszélni, már a szó hallatán is a hideg futkos a hátadon — nem vagy ezzel egyedül —, de az az igazság, hogy ez az igazság: ha itt-ott változtatsz egy picit, sokkal jobban fogod érezni magad ebben a kicsit sem könnyű, „cserében” viszonylag hosszú életszakban.

Nem kell, hogy a klimax csupa szenvedés legyen, a változókor is lehet vidám

Forrás: Shutterstock

A változókor a negyvenes éveink elején kezdődik és az ötvenes éveink elején, és a menopauzával sem ér véget. Az, hogy megszűnik a menstruáció, még nem jelenti a klimax végét, sőt, akkor jön csak igazán a fekete leves. Ha akarjuk, ha nem, megöregszünk, ezen nincs mit szépíteni, viszont az, hogy ez hogyan történik meg velünk, rajtunk is múlik. Az alábbi módszerek segíthetnek, hogy a hormonváltozások ellenére is vidáman éljük a mindennapjainkat.

Válts a klimax tüneteit enyhítő mediterrán étrendre

A teljes értékű élelmiszerek, mint amilyeneket Dél-Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban és Franciaországban esznek, úgy támogatják a hormonegyensúlyt, hogy táplálják a mikrobiomot. Az omega-3 zsírsavakban gazdag élelmiszereket — például a dió, a zsíros hal és a lenmag — bőven tartalmazó mediterrán étrend gyulladáscsökkentő hatású, támogatja az energia-egyensúlyt befolyásoló hormonokat, ezzel enyhíti a klimax és a menopauza tüneteit.

Sétálj reggel és/vagy este

A mozgás csökkenti a stresszhormonokat, hangulatjavító hatása van, szerepe van a normál testsúly elérésében és megtartásában, nem beszélve arról, hogy segíti az izomépítést és az izmok megtartását, ami ma már tudjuk, hogy a hosszú élet egyik feltétele. Az már más kérdés, hogy a klimax idején az edzés az utolsó, amire vágyunk, miközben hullafáradtnak és totálisan kimerültnek érezzük magunkat. Jó hír, hogy nem kell azonnal 100 kilóval fekve nyomni, kitűnő kezdő alternatíva a gyaloglás, mint alacsony intenzitású kardióedzés, amely javítja az inzulinérzékenységet, csökkenti a kortizolszintet, felgyorsítja az anyagcserét és támogatja a szív- és érrendszert, valamint az agyműködést is. Kezdd egy tízperces reggeli vagy esti sétával, majd fokozatosan emelj a séta hosszán és a tempón is.

Találkozz rendszeresen a barátaiddal

A barátok, család, közösség megtartó erejéről már biztosan sokat hallottál. De azt is tudtad, hogy a társadalmi élet közvetlenül hat a hormonjainkra is? A szeretteiddel, családtagokkal, barátokkal töltött tartalmas időtöltés oxitocint szabadít fel a szervezetben, emeli a szerotonin és a dopamintermelést, így enyhíti a menopauza okozta stresszt és hangulatingadozásokat.

Aludj jobban

Ez aztán a tanács, ugye?! És mégis, hogyan érjük el, hogy legalább 7 órát aludjunk éjszakánként? Az ösztrogéncsökkenés alvászavarokhoz vezet, a posztmenopauzás nők 85, a perimenopauzás nők 46 százaléka számol be fizikai és szellemi kimerültségről, ami a fentiek tükrében nem meglepő. Kutatások alapján, az esti rutin megtervezése és betartása mellett megfontolandó a magnézium lefekvés előtti bevétele is, jól felszívódó, magnézium-biszglicinát formában, ami nemcsak a hosszabb alvásidő elérésében, de az éjszakai ébredések csökkentésében vagy megszüntetésében is segíthet.

Lélegezz

A stressz egészségkárosító hatását nem kell bemutatni. Nem elég, hogy hangulatgyilkos, a táplálkozási szokásainkat is befolyásolja, negatívan hat a hormonháztartásunkra is. Oldani a stressz okozta szorongást sokféleképpen lehet (és kell is), ami azonban egész biztosan beválik, az a légzés. Léteznek okostelefonos applikációk, amelyek különböző helyzetekre, így a fokozott stressz okozta feszültség oldására is kínálnak légzőgyakorlatokat. A hosszú, mély belégzés, levegő benntartás, hosszú kilégzés technikáján alapuló gyakorlatokat megtanulva bárhol, bármikor javíthatsz a közérzeteden.