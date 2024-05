A cikluszavar és PMS az intim együttlétekbe is bezavarhat. A havivérzés idején a szex még ma is sokaknál tabunak számít. Vannak párok, akik el sem tudják képzelni, hogy ilyenkor is összebújjanak, pedig a menstruáció alatti intim együttlétnek áldásos hatásai is lehetnek. Összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket a témával kapcsolatban.

Szabad szexelni menstruáció alatt? A menstruáció alatti szex elhagyását orvosi szempontból semmi sem indokolja, ám ha téged feszélyez ez az állapot, nyugodtan mondj nemet a párodnak. Sok nő azonban jobban kívánja a szexet a menstruáció alatt. Ez a hormonváltozásnak köszönhető, ekkor a legmagasabb a progeszteronszint, ezáltal a libidó is emelkedik. Ráadásul az orgazmus görcsoldó hatással bír az ilyenkor felszabaduló oxitocinnak, endorfinnak és dopaminnak köszönhetően. A menstruáció alatti szex lerövidítheti a vérzés idejét. Az orgazmus oxitocint szabadít fel, emiatt a méh többször összehúzódik, így több vér is távozik. A menzesz során fokozódik a véráramlás és a keringés, ez növelheti az érzékenységet, ezáltal pedig intenzívebb lehet az orgazmus. Lehetnek veszélyei a menstruáció alatti szexnek? A menstruáció alatt a nők sokkal fogékonyabbak a különböző fertőzésekre. Ennek az az oka, hogy a havi vérzés idején a méhszáj enyhén kinyílik, így könnyebben jutnak be a baktériumok, ráadásul ilyenkor a vagina pH-értéke is megváltozik. Normális esetben 3,8 és 4,2 között van a hüvely kémhatása, egyensúlyát főleg a hüvelyfalban lévő sejtek, és a hüvelyben természetesen jelenlévő jótékony baktériumok, a Lactobacillusok vagy más néven tejsavbaktériumok által termelt tejsav tartja fenn. A vérzés alatt azonban lúgosabb a hüvely pH-értéke. A menstruáció alatti együttlét során az ondó a hüvelyhez képest lúgosabb kémhatása tovább csökkentheti a jótékony baktériumok számát, ami gyengíti az intim terület saját védelmi rendszerét, ezáltal szintén fokozhatja a hüvelygomba kialakulásának esélyét. Ezek a gombák normál esetben is jelen vannak a hüvelyben, csak éppen addig nem okoznak problémát, amíg a tejsavbaktériumok száma megfelelő. Viszont a menstruáció, valamint a menstruáció alatti szex felboríthatja az intim terület kényes egyensúlyát, ez pedig könnyen utat engedhet a Candida elszaporodásának. A menstruáció alatti szexnek áldásos hatásai is lehetnek.

Forrás: Shutterstock Ilyenkor is teherbe lehet esni? Tévhit, hogy a havivérzés alatti szextől nem lehet teherbe esni, tehát ha másképpen nem védekezik valaki, akkor mindenképpen ajánlatos az óvszer használata. Jobban kell ügyelni a higiéniára? A havivérzés ideje alatt a méhszáj nyitottabb, így könnyebben juthatnak a kórokozók a medencébe és a hasüregbe, ez pedig kedvez a szexuális úton terjedő betegségeknek és fertőzéseknek. Ha az aktus előtt és után is zuhanyozunk, nincs komoly veszélye a menzesz alatti szeretkezésnek. Nem árt, ha a környezetünkre is jobban odafigyelünk ilyenkor, érdemes több törölközőt is az ágyra teríteni, így biztosan nem kell szex után azonnal nagymosást tartani.