Újra téma az Ozempic: magyarázkodik a világsztár

A cukorbetegeknek szánt injekciók egyre népszerűbbek a sztárvilágban, nem csak Hollywoodban, hanem Magyarországon is, egyre több sztárról derült ki, hogy illegális szerek, vényköteles gyógyszerek segítségével fogyott le az elmúlt időszakban. Az Ozempickel vagy a szemaglutid egyéb változataival fogyott Oprah Winfrey vagy Amy Schumer is. Körülbelül egy éve robbant be a gyógyszer a köztudatba, azóta orvosok tucatjai nyilatkozta, hogy csupán fogyásra nem indokolt szedni, ráadásul káros mellékhatásai is lehetnek.