Natalia Oreiro felismerhetetlen: a Vad angyal sztárja drámai átalakuláson ment keresztül - Fotó!

Hihetetlen, de már 48 éves a Vad angyal című dél-amerikai szappanopera sztárja Natalia Oreiro. A színésznőként és énekesnőként is berobbanó Natalia mindössze 23 éves volt, amikor a világhírű telenovellával meghódította a tévénézők szívét. A hazánkban is népszerű Vad angyal számtalan olyan hírességet adott a világnak, akik még most 25 évvel a sorozat lezárása után is ugyanolyan sármosak és gyönyörűek, mint akkor voltak. Közülük is kiemelkedett Natalia Oreiro, aki kortalan szexszimbólumként még napjainkban is az egyik legcsinosabb színésznőnek számított. Most azonban egy sorozat szerepéért hihetetlen átalakuláson esett át a sztár.

Mintha egy év sem telt volna el a Vad angyal óta Natalia Oreiro számára

Forrás: Northfoto/IMDb

A Vad angyal sztárja egy új sorozat főszerepéért alakult át

A Hollywoodreporter számolt be róla, hogy a színésznő lesz a főszereplője a „Sorban álló nő” című sorozatnak, amely Andrea Casamento életét és küzdelmét mutatja be. Az igaz történeten alapuló alkotás az argentin börtönök világába kalauzol minket, ahol sokszor hónapokig vagy évekig elhúzódott egy-egy ügy kivizsgálása, miközben sok esetben ártatlan tinédzserek sínylődtek a börtönökben. A falak között a verekedés és az éhezés elkerülhetetlen volt. Az ítéletükre váró raboknak egyetlen boldogságuk volt az életben: amikor találkozhattak a látogatóba érkező édesanyjukkal. Ez azonban a bürokrácia miatt rendkívül nehéz volt, és sokszor hetekig álltak sorba a gyerekeik láthatására váró nők a börtön kapujában. Natalia Oreiro Andreaként egy középkorú, megtört édesanyát alakít, aki nem csak az ártatlanul bebörtönözött fia szabadulásért küzd, hanem rövid idő alatt a jogaikért harcoló nők szószólójává is válik, és aktivistaként megváltoztatja az argentin börtönök világát.

A drámai szerep kedvéért Natalia dobta a sminket, és az arckrémeket, a maszkmesterek pedig a fodrászok segítségével azonnal öregítettek jó néhány évet a színésznő kinézetén:

Natalia Oreiro egy megtört, fia szabadulásáért küzdő édesanyaként

Forrás: IMDb

„A Sorban álló nő” szeptember 4-én fog debütálni a Netflixen. Addig is itt tudjátok megtekinteni a sorozat első előzetesét, amelynek borítóképén már szembe jön velünk a felismerhetetlen Natalia Oreiro: