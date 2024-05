A természetes szépségre és megjelenésre, valamint a reálisabb testképre hívta fel a figyelmet az a kampány, amelyben smink nélkül mutatták meg arcukat a Miss Anglia szépségverseny döntősei. A szervezői kezdeményezést az előzte meg, hogy a szépségversenyek történetében először hagyták ki a döntőből a fürdőruhás kört.

A fiatal versenyzők bátran vállalták valódi arcukat és nem feltétlenül tökéletes testüket. A verseny legfiatalabb indulója, a 16 éves Alexandria Crystal azt is elmondta, mennyi nehézséggel szembesül a pattanásai miatt. A fiatal lány imád sminkelni és csinosan felöltözni, de a ciklusa időnként közbeszól, ezért bizonyos napokon nem hajlandó a külsőségekkel foglalkozni.

A 26 éves ügyvéd, Alice Cutler arról beszélt, hogy világéletében küzdött a súlyával, amikor valamilyen trauma érte, falta az ételeket, érzelmi evő volt. Ez történt akkor is, amikor elveszítette az édesanyját: evéssel vigasztalta magát.

A 24 éves fegyőr, Melissa Butcher egészen fiatal korától testképzavarral küszködött, ami annyira kihatott a mentális egészségére, hogy táncos karrierjével is felhagyott miatta. Melissa azt is elmondta, hogy álmában sem gondolta volna, hogy döntőbe jut, de lám, most mégis ott van, és a sportnapot várja a legjobban, mert — ahogy ő mondta — keményen edzett, hogy a lehető legjobb eséllyel indulhasson a Miss Anglia címért.

