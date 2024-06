Alice Csodaországban-szindróma: hatalmasra növő test, zsugorodó világ kínozza a 46 éves nőt

A 46 éves Layla Chester egy ritka neurológiai betegségben, az úgynevezett Alice Csodaországban-szindrómában szenved. Elmondása szerint gyakran úgy érzi, egyre nagyobbra nő, miközben a körülötte lévő világ összezsugorodik, az idő pedig megáll.

Alice Csodaországban-szindróma: Layla Chester elmondta, miket él át

Forrás: Northfoto

Az Alice Csodaországban-szindróma teljesen megzavarja az érzékelést

A betegség hivatalos neve Todd-szindróma, ami egy neurológiai zavar, a látást, a tapintást és az időérzékelést is érinti. Az Alice csodaországban meséről elnevezett kórban szenvedők a környezet tárgyait nagyobbnak vagy kisebbnek tűnteti fel, mint amilyenek valójában, és eltorzíthatja az ember valóságérzetét.

A 46 éves Layla először a Covid-járvány ideje alatt tapasztalta a bizarr tüneteket. Migrénje volt, lefeküdt aludni, és amikor felébredt, azt vette észre, mélységérzékelése megváltozott és azóta is különös dolgokat tapasztal. "Úgy érzem, mint ha a testem növekedne, és semmit sem tehetek, hogy megállítsam" - mondta. Hozzátette, ezek az érzékelések nem állandóak, az Alice csodaországban-szindróma tünetei epizodikusan törnek rá, migrénes rohamkor vagy ha nagyon fáradt és órákig tartanak.

Layla azt hitte, daganat

Layla gyógyszert szed, de így sem tünetmentes. Eladta az autóját, ugyanis fél vezetni, retteg, hogy közben tör rá egy roham. "Ilyenkor nem csak vezetni, de járni sem tudok rendesen, mert nem érzékelem a távolságot és az időérzékem is eltűnik" - mondta és azt is elmesélte, eleinte attól félt daganat okozza a tüneteit és orvoshoz fordult. "Neurológushoz küldtek, ahol a vizsgálatokkal Alice Csodaországban szindrómát diagnosztizáltak nálam" - emlékezett vissza Layla, aki azóta a TikTokon is beszél a betegségéről és online segítő közösséget hozott létre sorstársai számára.

A szindróma tünetei A Lewis Carol ikonikus mesekönyvhősnője után elnevezett Alice Csodaországban-szindróma ritka neurológiai állapot, amely megzavarja az agy szenzoros ingereket feldolgozó képességét. Az ebben a betegségben szenvedők tévesen érzékelik a körülöttük lévő dolgok vagy saját testük méretét, torzul a valóságérzékelésük is. A szindrómát John Todd angol pszichiáter 1955-ben nevezte el. Bármely életkorban előjöhet, de a kutatások azt mutatják, hogy főleg gyermekeknél és tizenéveseknél fordul elő. A leggyakoribb tünetei: 1. önészlelési zavarok 2. vizuális feldolgozás zavarai 3. ezek kombinációja. Kiváltó okai közé tartozik a migrén, bizonyos bakteriális és vírusfertőzések, görcsrohamok, bizonyos típusú agyvérzések, mentális betegségek, mint például a skizofrénia, de némely gyógyszer is provokálhatja.

Más, különleges és ritka betegségekről itt olvashatsz.