Christina Applegate lánya is súlyos beteg — Sokáig szorongásnak hitték a tünetek lapján

Egy podcastben osztotta meg a minap Christina Applegate lánya, Sadie, hogy súlyos betegséget diagnosztizáltak nála.

Christina Applegate lánya, Sadie POTS-szel küzd

Christina Applegate lányának tüneteit eleinte nem vették komolyan

„A neve POTS. Sose hallottam róla korábbam, de valami köze van az autonóm idegrendszerhez, és hatással van a szívemre. Amikor felállok, nagyon-nagyon szédülök, a lábam nagyon elgyengül, és úgy érzem, el fogok ájulni” - nyilatkozta Sadie, aki már régóta nincs jól, de csak most, három hónapja derült ki, mi a baja. Elmondta, hogy több orvosnál is járt, de többnyire szorongással diagnosztizálták, és az iskolában sem hittek neki, annak ellenére, hogy gyakran látogatta az iskolaorvost. Applegate - aki gyakran beszél a SM-mel való küzdelméről - pedig maga mondta el, hogy ő is azt hitte, lánya makkegészséges, egyszerűen csak túlságosan melegen öltözik és meg akarja úszni a tesiórát.