Christina Applegate súlyos depresszióval küzd - "Nem élvezem a dolgokat többé”

Christina Applegate saját podcast műsorában mesélt arról, hogy gyógyíthatatlan betegsége, a sclerosis multiplex miatt súlyos depresszióval küzd.

Christina Applegate súlyos depresszióval küzd Forrás: Northfoto

„Ez tényleg olyan végzetesnek tűnik, mintha minden véget ért volna” – magyarázta Applegate. "Ebben a sötétségben vagyok, amit már több mint 20 éve nem éreztem.”

Christina Applegate podcastjában arról is mesélt, hogy már nem élvezi az életet és a dolgoknak nincs semmi értelmük

Felelevenített egy meghatározó momentumot is, amikor egy est háziasszonyaként botra támaszkodva kellett a színpadra lépnie. Számára az volt az egyik legnehezebb nap, amit átélt.

"Nagyon őszinte vagyok ... nem élvezem az életet. Nem élvezem a dolgokat többé”

- mesélte szomorúan a világsztár, aki arról is beszámolt, hogy súlyos depresszióval küzd és emiatt terapeutához is fordult, számolt be róla a focus.de.

Christina Applegate 2021-ben hozta nyilvánosságra betegségét, a sclerosis multiplexet, melyet néhány hónappal korábban diagnosztizáltak nála. Podcastjában azóta könyörtelenül őszintén beszél az idegrendszeri autoimmun betegség következményeiről és az új kihívásokról, amikkel a mindennapjaiban kell szembenéznie.