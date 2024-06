Demencia a sztárvilágban: nem Gena Rowlands az egyetlen, aki Alzheimer-kórban szenved

Simon Péter

A demenciával élők és szeretteik életére is komoly nyomással nehezedik a betegség, nem kivételek ez alól a hírességek sem. Többen közülük őszintén beszéltek a betegségükről, ezzel is támogatva sorstársaikat, akik maguk is a demencia áldozatai.

A tág értelemben vett demencia olyan tünetek csoportja, amelyek befolyásolják a beteg memóriáját, gondolkodását és szociális képességeit. A demencia leggyakoribb formája az Alzheimer-kór, egy degeneratív agyi betegség, amelyet a sejtkárosodást követő komplex változások okoznak. A gyakran diagnosztizált demencia egyéb típusai közé tartozik a vaszkuláris demencia, a Lewy-testes demencia és a frontotemporális demencia. A genetika és az életkor növeli a betegség kialakulásának kockázatát, de számos más tényező — többek között a depresszió, a fejsérülés, a nem megfelelő étrend és testmozgás, valamint bizonyos vitaminok és tápanyagok alacsony szintje — is kulcsszerepet játszik a demencia kialakulásának egyéni kockázatában. A tünetek jelentkezhetnek memóriavesztésként, beszéd- vagy nyelvi feldolgozási nehézségként, vizuális és térbeli zavarodottságként, gyenge koordinációként, szorongásként, de akár depresszióként is. Halála Robin Williams a Lewy-testes demencia tüneteit mutatta

Forrás: Getty Images/FILE: Robin Williams Checks In To Rehab For Alcoholism Hírességek, akik beszéltek a demencia kognitív és pszichés egészségükre gyakorolt hatásairól Wendy Williams A népszerű amerikai televíziós személyiség gondozói csapata 2023 májusában, néhány hónappal a Hol van Wendy Williams című dokumentumfilm forgatása után sajtóközleményben jelentette be, hogy primer progresszív afáziát és frontotemporális demenciát diagnosztizáltak nála. Az előbbi állapot, egy ritka idegrendszeri szindróma, amely a kommunikációs képességet érinti, és korlátozhatja az ember beszéd-, olvasás-, írás- és beszédértési képességét. A demencia utóbbi formája, amelynél az agy homlok- és halántéklebenye zsugorodik, az agy azon területeit érinti, amelyek a személyiséggel, a viselkedéssel és a nyelvi készségekkel kapcsolatosak.

Wendy Williams, a népszerű amerikai tévés is a demencia áldozata

Forrás: WireImage/Wendy Williams Private Dinner „Nehéz döntés volt megosztani ezt a hírt, amelyet alapos mérlegelés után hoztuk meg, nemcsak azért, hogy kiálljunk Wendy mellett, hanem azért is, hogy felhívjuk a figyelmet az afáziára és a frontotemporális demenciára, és támogassuk azt a több ezer embert, akik hasonló kihívásokkal, megbélyegzéssel és félreértésekkel kell szembenéznie, különösen akkor, amikor viselkedésbeli változásokat kezdenek mutatni, de még nem kaptak diagnózist” — írták a közleményben, hozzátéve, hogy a műsorvezető még mindig képes sok mindent megtenni magáért. És ami még fontosabb, hogy megőrizte a rá jellemző humorérzékét.

Sharon Stone A színésznő 2001-ben agyi aneurizma miatt került életveszélyes állapotba. A megrepedt a csigolya artéria következtében kilenc napig tartó agyvérzése volt, a műtét után egy százalék esélyt adtak a túlélésre. Sharon Stone agyvérzés következtében lett afáziás

Forrás: Getty Images/Los Angeles Premiere Of Focus Features "The Bikeriders" - Arrivals „Az arcom jobb oldala beesett, a bal lábam erősen húztam és nagyon csúnyán dadogtam. Az első pár évben ezek a furcsa, bütyökszerű csomók is előjöttek a fejem tetején, olyan volt, mintha ütnének. Nem tudom kifejezni, mennyire fájdalmas volt ez az egész" — beszélt a betegségéről Sharon Stone, aki 10 éven át tartó felépülése során az afáziát is megtapasztalta, a demencia egy olyan fajtáját, amely a beszéd megértésének vagy kifejezésének elvesztésével jár. Rendszeres terápiával és gyakorlással a sztár képes volt javítani kognitív képességeit, és azóta azoknak a stroke-túlélő nőknek a szószólója lett, akiknek az egészségügyi problémáit a szakemberek gyakran elutasítják, lekicsinylik. Bruce Willis 2022 tavaszán Bruce Willis családja bejelentette, hogy a színésznél afáziát diagnosztizáltak, ami hatással van a kognitív képességeire, ezért alapos megfontolás után a színész úgy döntött, visszavonul, többé nem szerepel a filmvásznon. A bejelentést követően Willis pontosabb diagnózist kapott: frontotemporális demenciát állapítottak meg nála. Bruce Willis felesége árulta el, hogyan viselik a színész betegségét

Forrás: Instagram „Ez egy kegyetlen betegség, amelyről sokan közülünk még soha nem is hallottak, és bárkit utolérhet. A 60 év alattiak körében az frontotemporális demencia a demencia leggyakoribb formája, és mivel a diagnózis felállítása évekig is eltarthat, valószínűleg sokkal elterjedtebb, mint azt gondolnánk. Ma még nem létezik kezelés a betegségre, de reméljük, hogy ez az elkövetkező években megváltozik. Ahogy Bruce állapota romlik, bízunk benne, hogy a média minden figyelmét arra lehet összpontosítani, hogy felhívja a figyelmet erre a betegségre, amelynek sokkal több kutatásra van szüksége” — írta közleményében a színész családja.