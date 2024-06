Brad Pitt és Ines de Ramon családot alapítanak: már a babát tervezik

„Brad Pitt és Ines próbálkoznak. Eddig nem jártak sikerrel, de nem adják fel. Igen, Brad kapcsolata a gyerekeivel most éppen nem a legjobb, de ragaszkodik ahhoz, hogy a baba utáni vágyát nem a fájdalom táplálja. Nagyon szeretne családot alapítani" - árulta el egy bennfentes.

Brad Pitt családot szeretne alapítani INes de Ramonnal

Forrás: AFP

A 60 éves Pitt teljesen elhidegült az Angelina Jolie-val közös gyerekeitől. Bár a Mr. és Mrs. Smith sztárpárja 2016-ban különvált, de a válási procedúra még mindig tart, továbbra is harcolnak a kiskorú gyermekek felügyeleti joga miatt.

„Brad két, sőt talán három gyereket is szeretne Inestől, és egy pillanat alatt újra belevágna az örökbefogadásba is, ha Ines is ezt akarná" - folytatta a bennfentes. „A béranyaságot is nagyszerű lehetőségnek tartja, különösen, ha így esélyük nyílna arra, hogy ikreik legyenek. Ő tényleg vérbeli apa, ezért is olyan szomorú, hogy a gyerekeivel ennyire rosszul alakultak a dolgok. Nincs kétsége afelől, hogy Ines csodálatos anya lesz. Azt szeretnék, ha minél előbb megszületne az első gyermek, és aztán dolgozhatnak a többin."

Brad Pitt nagyon szomorú a gyerekei miatt

A forrás arról is beszélt, Brad hogyan érzi magát, miután lánya, Shiloh beadványt nyújtott be, hogy elhagyhassa a vezetéknevét. Nem ő az első gyermek, aki eldobja a Pitt nevet: Zahara nemrég Zahara Marley Jolie-ként mutatkozott be, Vivienne pedig nem használta a születési nevét egy iskolai színdarab szereplőlistájában.

Brad Shiloh namíbiai születése után volt a legboldogabb. A lány mélységesen megbántotta, és az is zavarja, hogy Vivienne és Zahara már nem használja a nevét. Egyértelmű, hogy Angelina forgatja benne a bicskát. Minden gyermekével megpróbálta újjáépíteni a kapcsolatot, és továbbra is próbálkozni fog. Reméli, hogy a dolgok idővel megváltoznak, amikor a gyerekekre már nem lesz olyan nagy hatással Angelina.

Az informátor hozzátette, Ines olyan Pitt számára, mint a friss levegő, nincs dráma a kapcsolatukban.

Azt nem tudni pontosan, hogy mikor kezdett el randizni a hollywoodi sztár és a 34 éves ékszerész. Először 2022 decemberében látták őket együtt, amikor Brad születésnapját ünnepelték. A pár a reflektorfénytől távol, boldogan él.