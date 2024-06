Edzés kánikulában? Nem lehetetlen, ha megfogadod a szakértő tanácsait

A nyári hőhullámok sora az egészséges, fiatal emberek közérzetére is rányomja a bélyegét. A forróság mindenkit megvisel, de ennek ellenére sokan vannak, akik futó-, gyalogló edzéseket végeznek vagy bicikliznek ilyenkor is. Az edzés kánikulában sem lehetetlen, de csináld ésszel!

Az edzés kánikulában más felkészültséget igényel

Forrás: Shutterstock

Milyen kockázatokkal jár az edzés kánikulában?

Az idősebb felnőttek szíve és érrendszere már nem olyan rugalmas és erős, mint korábban, ezért ők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, még akkor is, ha nem edzenek, hanem csak kint tartózkodnak a kánikulában. A magas vérnyomás vagy vércukor is rizikófaktor. Az idősebbek verejtékmirigyei sem reagálnak olyan gyorsan, mint a fiatalabbaké, könnyebben kapnak hőgutát mozgás közben és ha sokat tartózkodnak nyáron a tűző napon. Elfordulhat az is, hogy a szomjúságot sem érzik időben, így gyorsabban kiszáradhatnak, mert nem isznak eleget.

Az idősebbekhez hasonlóan, a gyerekek is nehezebben alkalmazkodnak a kánikulához, nagyobbak náluk a nyári edzés kockázatai, könnyen leéghetnek vagy kipirosodhatnak. Fontos, hogy soha ne bagatellizáljuk a gyerekek panaszát, lehet, hogy ami neked még meg se kottyan, az a kicsiknek súlyos gondot és rosszuullétet okoz. Emellett az is előfordulhat, hogy annyira belefeledkeznek a focizásba, a pancsolásba vagy leköti őket a kerékpározás, hogy nem zavarja őket a kánikula, ilyenkor lényeges, hogy a velük lévő felnőtt figyeljen arra, hogy vonuljanak az árnyékba. A hőhullám alatt végzett edzés, ahogy az időseknek, úgy a kicsiknek se tesz feltétlenül jót.

Ha alapvetően fitt és edzett vagy, rád kevésbé lehet negatív hatással a kánikulában való edzés, így nem is kell lemondanod róla: Susan Yeargin, a hőség okozta betegségek szakértője elmondta, hogyan sportolhatsz biztonságban.

Milyen napszakban a legbiztonságosabb az edzés kánikulában?

Ha úgy érzed, hogy az edzés kánikulában sem maradhat el, akkor figyelj oda, hogy melyik napszakot választod. A kora reggeli vagy esti futók vagy bringázók kisebb kockázatnak vannak kitéve, ugyanis akkor a nap sem süt már vagy még annyira és a levegő is hűvösebb. Ha a napi rutinodban dél körül vagy kora délután szerepel a kültéri sport - mint például a futás - azt a hőhullámok idején mindenképpen alakítsd át, ugyanis ilyenkor a talaj is ontja magából a meleget. Még rosszabb a helyzet, ha a páratartalom is magas, ráadásul minél keményebben fut vagy kerékpározik valaki, annál több hőt termel a teste is.