A legjobb házi gyógymódok napégés ellen: a tejföl nincs köztük!

Ha beköszönt a strandidő, nemcsak a fürdőzés, de a napozás is főszerepet kap. Azonban ha túlzásba visszük, gyorsan megtörténhet a baj, és fájdalmas, égő, húzódó bőrrel megyünk haza a hűs lakásba. A napégés ellen érdemes minél előbb tenni, hogy enyhüljön a fájdalom, és rövidebb ideig tartsanak a kínzó tünetek. Bőrgyógyászok azonban a klasszikus házi praktikákat nem javasolják: a joghurt, tejföl, méz, vaj vagy tojásfehérje csak ronthat a helyzeten, hiszen hólyagos leégés esetén fertőzést is okozhatnak. Összegyűjtöttük, mivel érdemes enyhíteni ezek helyett a tüneteket.

Ha fejfájás is társul hozzá, akkor a napégés ellen nem elég a házi gyógymódokat bevetni, beszéljünk az orvosunkkal!

Menjünk árnyékba

Bármilyen csábító is a strand, ha már megtörtént a baj, kerüljük a vizet és a napfényt, vonuljunk egy árnyékos részre, és amíg a bőrünk piros, az elkövetkező napokban is kerüljük a napfürdőzést. Minél hamarabb pótoljuk a folyadékot, lehetőleg tiszta víz formájában.

Segít a langyos zuhany és a hűtés

Ha csak enyhe a napégés, akkor egy nem hideg, langyos zuhany azonnal enyhíti a tüneteket. Érdemes utána nedves lepedőt szorítani a leégett bőrre, hogy hűtse – a törölköző nem jó, mert a bolyhok irritálják a bőrt. Enyhe napégés esetén a patikákban kapható hűsítő gélek is azonnali enyhülést hoznak. Vigyázat, a kőolajszármazékokat tartalmazó krémeket, testápolókat kerüljük, mert bár eleinte hűsítőnek érezzük őket, később tovább fokozhatják a bőrgyulladást.

Napégés ellen hatásosak lehetnek a gyógynövények is

Az aloe verában található hatóanyagok csökkentik a gyulladást, a fájdalmat, így érdemes olyan készítményeket alkalmazni, amikben aloe van, de használhatjuk a növény levelében található zselét is. A kamillás borogatás is hatásos a napégés ellen, és a bőr regenerációját is meggyorsítja. A fekete nadálytő is enyhíti a tüneteket és csökkenti a gyulladást is.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Nyáron nem nehéz leégni a napon, legtöbbször nem is igényel orvosi segítséget, de súlyos esetben nem lehet házi módszerekkel gyógyítani. I. típusú napégés esetén a bőr feszül, fáj, vörös, a II. típusnál már megjelennek a hólyagok is. A nagyon ritka, III. fokozatban sejt- és szövetelhalás is megfigyelhető, ezzel mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Az enyhébb esetekben is kérjünk orvosi segítséget, ha a leégést követően a következőket tapasztaljuk: láz, hidegrázás, erős fájdalom, fejfájás, szájszárazság, szédülés és kettős látás – ilyenkor jó eséllyel napszúrás is fennállhat.