Nyári depresszió: A pszichológus elmondja mit tehetünk ellene

Vannak időszakok, amikor úgy tűnik, hogy a rosszkedv, a magány, a depresszió gyakoribb. Ilyen például a tél, a karácsonyi ünnepek körüli időszak és a nyár is, ami a köztudatban úgy él, hogy ez a kikapcsolódás, a feltöltődés, a családi vakáció és a bulik ideje. Sokak számára meglepő lehet, hogy vannak, akik ilyenkor lehangoltak. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus mondja el, miért alakulhat ez ki és mit tehetünk ellene.

A nyári depresszió egy létező mentális probléma, amit nem szabad félvállról venni - illusztráció

Forrás: Origo

Kötelező boldogság helyett nyári depresszió

Mindenhonnan azt halljuk, és a társas összehasonlításokból is úgy látjuk, hogy ilyenkor kell kikapcsolódni és szinte kötelező, hogy boldogok legyünk, hiszen mindenki jól érzi magát. De mi van, ha ez nekünk nem megy? –

Olyan elvárásokat aggatnak ránk, melyek szerint érezzük jól magunkat, zsongjanak a hormonjaink, és pihenjük ki magunkat. Ez azonban nem megy parancsra.

A be nem teljesített elvárások – még ha ezek a társadalomból, a szokásokból erednek is – elkezdenek nyomasztani. Vannak, akik emiatt szomorúak lesznek, befelé fordulnak, visszahúzódóvá válnak. Elkezdik vizsgálgatni, hogy jutottak el idáig és talán találnak is kézzelfogható okokat, például az anyagi helyzetüket, a családi állapotukat, egészségüket vagy éppen a munkájukat. Megesik, hogy egyre jobban belelovalják magukat abba, hogy hol rontották el, megoldásokat azonban nem keresnek. Náluk ilyenkor már könnyen kialakulhat a nyári lehangoltság, akár a valódi depresszió is – mondja dr. Makai Gábor.

Mik a fő kiváltó okok?

A nyári lehangoltság kialakulását több tényező is okozhatja. Amennyiben valamelyikbe különösen belelovaljuk magunkat, akkor ez az egy is elegendő hozzá, de előfordulhat, hogy több is szerepet játszik benne – mondja a szakember. Nézzük a leggyakoribbakat.