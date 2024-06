Napozás: 5 szuper tipp, hogy biztosan ne égj le

Mint mindenki, mi is imádjuk a nyári hőségben napoztatni a testünket. Azonban, ha nem figyelünk oda a napozás elleni védelemre, súlyos következményeket tapasztalhatunk a bőrünkön. Ha túl sok UV-sugárzás éri a bőrünket, 4-6 órán belül jelentkeznek a napégés jellegzetes tünetei: a bőr kivörösödik, ég, viszket, nagyon érzékennyé válik, rosszabb esetekben fájdalmas hólyagok is kialakulnak. Az efféle egészségügyi problémák elkerülése végett íme 5 szuper tipp, hogy biztonságosan barnulhass!

5 fontos tipp

A legveszélyesebb napszakok kerülendők!

10-16 óra között mindenképpen húzódjunk árnyékba, mert az UVB-sugárzás ilyenkor a legerősebb. A nyári hónapokban olyankor is érdemes legalább félárnyékba vonulni, ha felhők takarják a napot, hiszen az az UV-sugaraknak még ez a jelenség sem állja az útját.

Ha nyáron túl sokáig , vagy nem megfelelő fényvédelem mellett tartózkodunk a szabadban, akkor a napozás során szinte garantált a leégés.

Megfelelő fényvédő termékek használata kötelező!

Ha csak kilépünk az utcára, akkor is használjunk minimum 30 faktoros fényvédőkrémet, melyet oszlassunk el a bőrünkön, minimum fél órával a tervezett napozás előtt. Érdemes a nyári hőségben ezt naponta többször is megismételni, hiszen a verejtékezés, a strandolás, a medencézés lemossa a bőr felszínéről a védőréteget. A naptej mellett érdemes fényvédő ajakápolót is használni, illetve az arcunkat sem hagyhatjuk ki!

Viseljünk sapkát, kalapot, és egyéb kiegészítőket napozás közben!

Óvjuk a fejünket és a nyakunkat is a nap sugaraitól! Érdemes nagyobb, szélesebb karimájú szalmakalapot, vagy sapkát választani, ugyanis ezek a kiegészítők nem csak a fejünekt, de az arcunkt is védik. Kíméljük meg magunkat a káros mellékhatásoktól, mint például a szürkehályog kialakulása. Szemüvegek tekintetében érdemes CE-jelzéssel ellátott, UV-feliratos lencséjű napszemüveget választanunk.

Ne felejtsd el a fényvédő termékek használatát, különben nagy baj lesz!

Betegség esetén napozni tilos!

Betegen semmiképp se menjünk napra, mivel az ilyenkor a legyengült immunrendszerünk még kevésbé képes védekezni a sugárzás ellen! Emellett merőben nagy kockázatot jelenthetnek a gyógyszerek szedése, különböző kozmetikumok használata, melyek fényérzékenyítő mellékhatással bírhatnak.

Védjük az anyajegyeinket!

Fokozottan figyelniük kell az időseknek, a sok anyajeggyel rendelkezőknek és a kismamáknak is, akik megváltozott hormonháztartásuk miatt szintén könnyebben éghetnek le. Különösen fontos, hogy vigyázzunk a gyerekekre, hiszen a napsugárzás okozta ártalmak már kora gyermekkortól kezdve összeadódnak, éppen ezért aki különböző bőrbetegségekkel, vagy anyajegyekkel küzd, mindenképpen forduljon orvoshoz, mielőtt szabad napozásba kezd.