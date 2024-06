Rice-Zempic: egyre népszerűbb a trendi ital, ami segíthet a fogyásban

Egyre népszerűbbek a fogyókúrás injekciók, a legismertebb közülük az Ozempic, de a Wegovy márkában is azonos hatóanyag felel a kilók leadásáért: a szemaglutid. Egyesek szerint ennek egy olcsóbb és kevésbé káros alternatívája a Rice-Zempic, ami rizs, víz és lime keveréke. A turmix hasonló hatást fejt ki a Tiktok-felhasználók szerint, mint az említett gyógyszerek, hosszan tartó jóllakottságérzetet okoz.

Rice-Zempic: az új népszerű fogyasztó ital

A Rice-Zempic valóban segítheti a fogyást?

A szakértők azt mondják, hogy a furcsa házi készítésű ital hatásának „nincs tudományos alapja”, és a fogyás, amit elérhetünk vele, csak átmeneti lesz.

Míg a rizsvíznek lehetnek bizonyos táplálkozási előnyei - például a keményítőtartalmának köszönhetően energiát biztosít -, nincs bizonyíték arra, hogy bármilyen tulajdonsága jelentős mértékben befolyásolná a fogyást, különösen az antidiabetikus gyógyszerekhez hasonló módon

– mondta Scott Keatley dietetikus.

Egy TikToker azt állította, hogy egy hét alatt 3,2 kilót fogyott, miután minden reggel éhgyomorra megivott egy pohár rizsvizet. Egy másik TikToker azonban bevallotta, hogy a furcsa keverék nem tudta ellensúlyozni az elfogyasztott söröket és gyorsételeket. Dr. Mir Ali – a kaliforniai MemorialCare Surgical Weight Loss Center orvosi igazgatója – elmondta, hogy bár a keményítős víz „viszonylag alacsony kalóriatartalmú”, nem rendelkezik az Ozempic hormonális hatásával.

Az Ozempic-botrány

A cukorbetegeknek szánt injekciók egyre népszerűbbek a sztárvilágban, nem csak Hollywoodban, hanem Magyarországon is, egyre több sztárról derült ki, hogy illegális szerek, vényköteles gyógyszerek segítségével fogyott le az elmúlt időszakban. Az Ozempickel vagy a szemaglutid egyéb változataival fogyott Oprah Winfrey vagy Amy Schumer is. Körülbelül egy éve robbant be a gyógyszer a köztudatba, azóta orvosok tucatjai nyilatkozta, hogy csupán fogyásra nem indokolt szedni, ráadásul káros mellékhatásai is lehetnek.