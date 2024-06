A bélműködési szokásaink olyasvalamik, amelyekről egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán szeretünk beszélni. De az igazság az, hogy mindannyian csináljuk, nagy baj is lenne, ha nem, tehát érdemes nem tabuként kezelni. Egy orvos most elárulta, hogy naponta hányszor egészséges a székletürítés.

Az orvos elárulta, milyen gyakran egészséges a székletürítés

Forrás: Shutterstock

A székletürítés gyakorisága

Vannak, akik minden étkezés után ellátogatnak a WC-re, mások csak hetente néhányszor. Akik úgy érzik, hogy minden étkezés után menniük kell, ne aggódjanak, ez a gasztrokólikus reflexnek nevezett jelenség, és ez egy teljesen normális folyamat. Gasztroenterológusok szerint amíg a széklet „sima és kígyószerű”, addig nincs gond. Az emberek egy másik ok miatt is gyakrabban mehetnek WC-re, ez pedig nem mást, mint az, hogy mennyi rostot és kávét fogyasztanak. Az orvosok szerint az egészséges bélműködés gyakorisága a napi három és a heti három között mozog. Azonban ez attól is függ, hogy milyen minőségű a kiválasztott széklet.

Dr. Christine Lee, a Cleveland Klinika gasztroenterológusa elmondta: „Ha a széklet minősége nem megfelelő, akkor néhány embernek két-háromszor egymás után kell mennie egy vagy két órán belül.