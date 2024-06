Szex változókorban: így lesz mindkettőtök számára öröm

Az 50 az új 40 vagy 30(?), halljuk sokszor, és van az a szempont, ahonnan nézve ez talán igaz is lehet. Hiszen ma már nem őszülő, mindenről lemondó, otthonülő és a nyugdíjas kort váró néniként tekintünk az ötvenes nőkre, hanem erejük teljében lévő, szórakozni járó, csinos, stílusosan öltözködő, vidám dívákként gondolunk rájuk. Ám akárhogy is szépítjük a dolgot, legyen egy középkorú nő bármilyen csinos is, azért a változókori tünetek közül néhányat még a legszerencsésebbek is átélnek, akár nap mint nap. Ilyen a szexuális életben bekövetkezett változás, amely több fronton támad, de legalábbis próbálkozik.

A szex jótékony hatásai 50 felett is érvényesülnek

Forrás: Krakenimages.com/Shutterstock

A menopauzát megelőző időszak szexuális változásai

A változás a női testben a klimax minden szakaszában folyamatos, semmi nem hirtelen történik, a problémákkal sem hirtelen szembesül a nő, így a megoldásuk is folyamatosan történik. A menopauzát megelőző időszakban időnként már jelentkező hüvelyszárazságra többféle kenőcsöt kínálnak a patikák és drogériák, érdemes kísérletezni, melyik válik be tartósan. A libidócsökkenés is tipikus tünete a klimaxnak, de ebbe sem kell beletörődni, sőt, ha tudatosan készülsz a szeretkezésekre, gyakrabban próbálkoztok a testi szerelemmel, az javíthat ezen az állapoton. Fontos, hogy a partnereddel megbeszéld a lelki és testi jellegű érzeteidet, hogy megérthesse, min mész keresztül. Már a menopauza előtt is jelentkezhet időnként a hüvelyszárazságból eredő fájdalmas szex, ezt síkosítók, olajok használatával elkerülhetitek. Ne feledd: menopauzáról akkor beszélhetünk, ha 12 hónapon át egyetlen alkalommal sem menstruáltál. Ameddig ez a helyzet nem áll fenn, bármikor teherbe eshetsz, tehát addig fontos a védekezés

A menopauza után sem kell feladni, sőt!

A klimax korai szakaszától a menopauza utáni posztmenopauzáig folyamatosan jelentkezhetnek a klimax tünetei, melyek nemcsak fizikailag, de mentálisan is megviselik a nőket. A testi változások mellett ezek a tünetek és az általuk okozott érzelmi hatások is okolhatóak a szexuális aktivitás csökkenéséért. Pedig, ha valamikor, ebben az időszakban még fontosabb, hogy rendszeresen szeretkezz a pároddal, már csak azért is, mert a szexuális kielégületlenség és a szex hiánya miatt tovább romolhat a mentális és egészségi állapot. A szeretkezés, orgazmus önmagában is táplálják a testet és a lelket, nyugtatja az idegrendszert, csökkenti a mentális tüneteket.

A szex abban is segít, hogy a hüvely minél tovább egészséges maradjon, hiszen fokozza annak vérellátását, és segít megőrizni a rugalmasságát, mélységét, befogadóképességét és az alakját is.

Magyarul, a szexnek egészségvédő hatása van, ezért különösen menopauza után szinte létkérdés, hogy ne hagyd kiveszni a testi örömöket a kapcsolatodból.