Kiran Jones, az Oxford Online Pharmacy klinikai gyógyszerésze felhívta a nyaralók figyelmét, hogy a kánikulában inkább vizet igyanak, mint sört, hogy elkerüljék az alkoholfogyasztás férfiasságukra ható negatív következményeit. Az alkohol erekcióromboló hatásai miatt könnyen előfordulhat merevedési zavar, ezért érdemes óvatosnak lenni és mértékkel fogyasztani a nyáron sokkal könnyebben csúszó sört.

A merevedési zavar elkerülése érdekében söröskorsó helyett jobb, ha a vizespohár után nyúl a pasid.

Az orvosok szerint a medencénél a jéghideg sörrel való felfrissülés valójában kiszáradáshoz vezethet, és a férfiak ennek negatív következményét könnyen érzékelhetik a hálószobai teljesítményükben. A dehidratált állapotra a szervezeted úgy reagál, hogy kevesebb vörösvértestet és plazmát termel, ami a megfelelő véráramláshoz, így a megfelelő erekcióhoz is szükséges.

Az erek beszűkülnek a folyadék megőrzése érdekében, csökkentve a péniszbe jutó vér mennyiségét, ami problémákat okoz az erekció elérésében vagy fenntartásában.

Kiran Jones, az Oxford Online Pharmacy klinikai gyógyszerésze felszólította a nyaraló férfiakat, hogy az alkoholfogyasztás helyett inkább vizet igyanak kánikula idején, hogy elkerüljék az alkohol erekcióromboló hatását. Kiran Jones szerint a forró időjárás a kiszáradáson felül hőgutát is eredményezhet, ha valaki nem vigyáz magára megfelelően. Tehát bármennyire is csábító, több szempontból is érdemes a párodnak nemet mondania a sörre, különben a nyaralás estéin lehet, hogy a lepedőgyűrés helyett csak egymást nézitek majd.