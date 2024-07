Veszélyes higiéniai szokások, amikről talán nem is tudtál

Van néhány napi szokás, amit azért végzel, hogy tiszta és higiénikus maradj. Csekkold veszélyes higiéniai szokások listánkat, hogy megtudd, van-e olyan, amin akár már holnaptól változtathatsz. Lehet, hogy akad olyan szokásod, amiről bár nem is gondolnád, de több kárt okoz, mint hasznot. Sokan úgy gondolják, hogy ami jónak tűnik, az biztosan helyes is, valójában azonban előfordulhat, hogy bizonyos szokások nem segítenek, sőt egyenesen károsak is lehetnek.

Veszélyes higiéniai szokások, amelyeket érdemes újragondolnod

Bár a személyes higiénia mindannyiunk életének fontos része, érdemes ügyelni arra, hogy ne essünk túlzásokba. Szokásaink tudatosítása, esetleg átformálása segíthet elkerülni a bőrproblémákat és egyéb egészségügyi gondokat.

1. Gyakori kézmosás

A kézmosás az egyik legfontosabb higiéniai szokás, de a túlzásba vitt kézmosás akár problémát is okozhat. Ha naponta a kelleténél többször is kezet mosunk, különösen ha szappannal, az a bőrirritációt és a kezek túlzott kiszáradását okozhatja. Az erős tisztítószerek eltávolítják a bőr természetes olajait, így könnyebben nyújthat táptalajt a baktériumoknak. Tehát pont az ellenkezőjét érhetjük el, mint amit valójában szeretnénk. Az optimális, ha csak akkor mosunk kezet, ha tényleg szükséges, például étkezés előtt vagy a WC használatát követően. Ha szükségét érzed, használj kézfertőtlenítőt a kézmosások között. Ügyelj a kézmosás helyes technikájára is: légy alapos, hogy hatékonyan eltávolíthasd a szennyeződéseket és kórokozókat.