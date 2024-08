A földimogyoró-allergia megelőzése: friss kutatás készült

A földimogyoró-allergia világszerte egyre nagyobb problémát jelent, mivel gyakran életveszélyes állapothoz vezethet. Ennek ellenére vannak olyan populációk, ahol ez az allergia rendkívül ritka. A legújabb kutatások szerint ez a gyerekkori táplálkozási szokásokban rejlik, amely szerint a földimogyoró-allergia megelőzése nem lehetetlen.

A földimogyoró-allergia megelőzése a kora gyerekkori táplálkozási szokásokban rejlik?

Forrás: Shutterstock

Földimogyoró-allergia megelőzése: az izraeli mogyorós snack lehet a megoldás

Az egyik ilyen példa Izrael, ahol a gyerekek között szinte alig fordul elő földimogyoró-allergia. Friss izraeli-brit kutatások szerint ennek hátterében az állhat, hogy a gyerekek már kicsi korban rendszeresen fogyasztanak egy helyi mogyorós chipset, a Bambát.

Egy új izraeli kutatás a földimogyoró-allergia kialakulásának okait fedi fel

A The New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent tanulmány megerősíti, hogy a Bamba fogyasztása drasztikusan csökkentheti a földimogyoró-allergia - sok esetben halálos következményű - kockázatát gyerekeknél. A kutatók szerint az izraeli gyerekek földimogyoró-allergiája azért olyan ritka, mert már csecsemőkoruktól kezdve rendszeresen fogyasztanak földimogyorós snacket.

Ez az izraeli Bamba-effektus: ott alig találni földimogyoróra allergiás gyerekeket

A longitudinális vizsgálat során 2008-tól kezdve brit és izraeli kutatók 640 csecsemőt követtek nyomon. A gyerekeket két csoportba osztották: azok, akik rendszeresen ettek Bambát, és azok, akik elkerülték a földimogyoró-alapú ételeket. Az eredmények azt mutatták, hogy a Bamba fogyasztása jelentősen csökkentette a földimogyoró-allergia kialakulásának esélyét. A Bambát fogyasztó gyerekek mindössze 10 százaléka lett allergiás a földimogyoróra, míg azoknál, akik nem fogyasztottak ilyen snackeket, ez az arány 35 százalék volt.

Számos embertársunk életét mentheti meg ez az egyszerű módszer

A kutatás rámutat arra, hogy a korai földimogyoró-fogyasztás fontos szerepet játszhat a földimogyoró-allergia megelőzésében. Bár a földimogyoró-allergia kezelésére még nincs biztos módszer, a Bamba fogyasztásával kapcsolatos eredmények azt sugallják, hogy a korai életkorban elkezdett földimogyoró-bevitel jelentősen csökkentheti a későbbi allergiás reakciók esélyét. Ez a tanulmány nemcsak a földimogyoró-allergia kockázatának csökkentését segítheti elő, hanem hozzájárulhat a gyerekek és családjaik életminőségének javításához is. A kutatók további vizsgálatokat terveznek, hogy még mélyebb megértést nyerjenek a Bamba-effektusról és annak hosszú távú hatásairól.