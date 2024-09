5 típusa is van a fejfájásnak, és mindegyikre más gyógymód hatásos

Időnként mindenki életét megkeseríti ez a kellemetlen tünet, aminek több minden is lehet a hátterében. A fejfájás típusok orvosi szempontból két nagyobb csoportba sorolhatók, az elsődleges fejfájások anatómiai elváltozások nélkül, önmagukban lépnek fel, a másodlagos fejfájások pedig valamilyen megváltozott állapot következményei. Érdemes ismerni a típusokat, hiszen aszerint lehet őket akár megelőzni, akár kezelni is.

A fejfájás típusok közül a tenziós az egyik legismertebb.

A fejfájás típusok közül nem a migrén a leggyakoribb

Tény, hogy rengetegen küzdenek vele, és az is biztos, hogy a migrén az egyik legkellemetlenebb, de csak a második leggyakoribb fejfájás. A migrén a fej egyik oldalán jelentkezik, rohamokban tör elő, és a lüktető fájdalom mellé hányinger, olykor hányás is társulhat. Van, hogy annyira erős a fájdalom, hogy a beteget a fény és a hangok is bántják, és a legjobban egy csendes, sötét szobában tudja átvészelni a rohamot. A kialakulásának háttere még nem tisztázott, de sokszor fizikai stressz, hormonális hatások, betegségek, időjárási frontok is kiválthatják. A legjobb a megelőzés: aki migrénre hajlamos, figyeljen az étrendjére, kerülje az alkoholos italok fogyasztását, és aludjon legalább 7-8 órát éjszakánként. Ha nem hat a fájdalomcsillapító, érdemes kipróbálni a házi módszereket: a gyömbér csillapítja a fájdalmat, és a hányingert is enyhíti, a hideg borogatás a homlokra, nyakra, tarkóra is sokat segít.

Tenziós fejfájás

A leggyakoribb a fejfájás típusok között, ami a migrénnel ellentétben a fej mindkét oldalán jelentkezik. Az érintettek abroncsszerű, nyomó érzést éreznek, a fájdalom lehet enyhe vagy közepes, lüktető is. Stressz, szorongás, túl sok munka, alvásprobléma és a szem megerőltetése is okozhatja. Vény nélküli fájdalomcsillapítókkal jól kezelhető, de sokat segít a fizikai aktivitás és a friss levegő is.

Cluster fejfájás

A korábbiakkal ellentétben ritkának számít, viszont ennek a legkínzóbbak a tünetei. Erős fájdalom, kínzó, lüktető érzés, egy nap alatt többször ismétlődő rohamok jelentkezhetnek, és hetekig, akár hónapokig is kínozhatja a beteget. A fejfájás mellett gyakori az arc kipirulása, orrdugulás, könnyezés. Leggyakrabban 20-40 év közötti férfiak körében fordul elő, összefügghet stresszel, dohányzással, alkoholfogyasztással és bizonyos ételek fogyasztásával a megjelenése. A cluster fejfájás kezelése csak erős gyógyszerekkel lehetséges, injekciók, helyi érzéstelenítők is szükségesek lehetnek a tünetek elviselhetővé tételéhez. A megelőzés viszont nagyon fontos, érdemes beazonosítani és elkerülni a rohamokat okozó tényezőket.