Hayden Panettiere belebetegedett a gyászba: szívszorító vallomást tett

Hayden Panettiere öccse, Jansen Panettiere huszonnyolc évesen, 2023 februárjában halt meg szívmegnagyobbodásban. A színésznőt teljesen összetörte a gyász: arról vallott, hogy lelkileg összeomlott és fizikailag is egy ronccsá vált.

Hayden Panettiere soha nem tudja feldolgozni a tragédiát

Forrás: AFP

Hayden Panettiere belebetegedett a gyászba

A 35 éves színésznő másfél évvel a tragédia után vallott arról, hogy a gyász teljesen maga alá gyűrte. Hayden Panettiere Jansen halála után agórafóbiás lett, nem hagyta el az otthonát, és azzal sem foglalkozott, hogy mit eszik és mikor, így meg is hízott. „De nem csak az ételtől lettem olyan, mint egy lufi, hanem a stressztől is. Ilyenkor nagyon magas a kortizolszint és az nyomot hagy a külsőnkön is. Most úgy látom, a testem a pluszkilókkal tartotta távol tőlem a külvilágot” - nyilatkozta. „Ő volt az egyetlen testvérem, és az én feladatom volt megvédeni őt. Amikor elvesztettem, úgy éreztem, elvesztettem a lelkem egyik felét... Mindig is fájni fog miatta a szívem, soha nem tudok túllépni rajta. Akárhány év telik el, soha nem bírkózok meg a veszteséggel” - tette hozzá Hayden.