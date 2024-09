Megszólalt Katalin hercegné öccse: ezt gondolja valójában Vilmos hercegről

Szabó Kíra

James Middleton új könyvében bepillantást enged nővére és Vilmos herceg kapcsolatába, valamint abba, hogyan formálta át Katalin életét a jövőbeli király iránti szerelem. Katalin hercegné öccse a Meet Ella: The Dog Who Saved My Life című memoárjában számos anekdotát oszt meg a brit királyi család tagjairól.