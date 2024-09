Soha nem látott fotó Katalin hercegnéről: mélyen dekoltált fekete ruhában bulizik

Katalin hercegné elegáns ugyanakkor visszafogott stílusáról ismert, de volt idő, amikor merészebb öltözékeket is magára öltött. Egy ilyen ruhában készült fotó bukkant fel most a hercegnéről.

Katalin hercegné nem volt mindig ilyen kifinomult

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné mélyen dekolált ruhában bulizott

Katalin hercegné ruhái mindig óriási figyelmet kapnak. A Wimbledonban viselt lila darabhoz hasonlót is sokan szerettek volna viselni, de a nemrég közzétett, érzelmes videójában viselt laza, nyári ruhája is felkeltette az emberek érdeklődését. A hercegnének kifogástalan a stílusa, főleg a visszafogott elegnacia jellemzi, de ez csak azóta igaz rá, mióta Vilmos herceg párjaként árgus szemekkel figyelik az emberek. Katalin nem öltözködött mindig így, ezt bizonyítják a róla elő-előbukkanó fotók. A mostani felvétel, amelyet egy rajongói Instagram-oldalon tettek közzé, 2005-ben készült, a St. Andrews-i Egyetem egyik bálján.

A képen Katalin egy elegáns, ujjatlan ruhát visel, amely meglehetősen mély, V-kivágással büszkélkedhet.

Az összeállításhoz egy díszes nyakláncot választott, valamint vaskos ezüst karperecekkel egészítette ki megjelenését. Ilyen öltözékekben mostanában nem láthatjuk Katalint, sem természetesen a vállára omló fürtökkel, van azonban, ami nem változik: a hercegné - aki ekkor még csak egy egyetemista volt -, már akkor is csak úgy ragyogott. A rajongók nem is győzték dicsérni a kommentekben, és kifejezték örömüket, hogy láthatnak egy ilyen ritka felvételt a hercegnéről. „Ő egy gyönyörű nő, akkor is az volt, és most is az" - írta az egyik kommentelő.

