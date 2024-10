COVID-19: egy rákellenes gyógyszer hatékony lehet a súlyos koronavírus-fertőzésre is

„A kutatás alapötletét az adta, hogy a PARP enzimek szerepét mind a gyulladásos folyamatokban, mind pedig a Covid-19 fertőzéssel összefüggő, sejtszintű folyamatokban kimutatták" - idézték a közleményben Bajusz Dávidot, a HUN-REN TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát.

Hogyan hat a Covid ellen a Rucaparib?

A kutatók feltételezték, hogy a PARP enzimek gátlószerei a fenti két folyamat egyidejű gátlásával "kettős hatású fegyverek" lehetnek a súlyos lefolyású fertőzés kezelésére. A kutatásban ezt sikerült is megerősíteniük. „Ezáltal egy olyan egyedülálló terápia irányába nyitottunk utat, amely a fertőzés virális és gyulladásos szakaszában egyaránt alkalmazható, és már a virális szakaszban eséllyel akadályozhatja meg a gyulladásos szövődményeket" - emelte ki a kutató.

„A Rucaparib kettős hatásának köszönhetően már az első fázisban is bevethető, azonban nagyobb jelentősége a súlyos lefolyású, komoly légzőszervi tüneteket mutató betegeknél lehet, ahol a vírus szaporodása mellett a gyulladásos folyamatokat is képes gátolni. Az újabb variánsok ellen is hatásosnak bizonyulhat, mivel a tüskefehérje felületén főleg erősen konzervált - tehát a különféle variánsokban azonos - motívumokkal lép kölcsönhatásba, így a létező variánsok túlnyomó részét képes gátolni" - magyarázta Bajusz Dávid.

A beszámoló szerint a kutatások tovább folytatódnak: a kutatócsoport jelenleg a vírusok működéséért és szaporodásáért felelős fehérjék célzott gátlásával foglalkozik.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a koronavírus mellett új kórokozók is megjelentek, a majomhimlő terjedése miatt például a WHO globális veszélyhelyzetet hirdetett. Ezért a kutatók már vizsgálják a majomhimlő elleni terápiás lehetőségeket is.