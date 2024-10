A fogfájás veszélyes betegségekre is utalhat: ezeket soha ne hagyd figyelmen kívül

A fogfájás lelki okai: a stressz is okozhat fogfájást

A stressz és a szorongás feszültséget idézhet elő az állkapocsban, és gyakran vezet fogcsikorgatáshoz. Amikor a stressz miatt összepréseljük az állkapcsunkat, könnyen előidézhetünk fájdalmakat, ami általában a fogzománc kopásának következménye. A stressz akár ínybetegségeket is okozhat, amelyek szintén fogfájáshoz vezethetnek. A rendszeres fogorvosi ellenőrzés lehetővé teszi, hogy fogorvosod időben felismerje a fogzománc kopásának első jeleit, ha fennáll a stressz okozta fogfájás kockázata. A stressz csökkentése és a megelőző módszerek, mint például a fogvédők használata, javasolt kezelések lehetnek.

Arcüreggyulladás és fogfájás: A két állapot között is van kapcsolat

Az arcüreggyulladás az egyik leggyakoribb, nem fogászati eredetű ok. Az arcüreggyulladás számos kellemetlen tünetet okozhat, például fejfájást, orrdugulást és köhögést. Emellett a fogfájást is hozzáadhatjuk a tünetek listájához. És mi az egyik leggyakoribb oka az arcüreggyulladásnak? A szezonális allergiák. Még ha az allergia nem is okoz arcüreggyulladást, akkor is hasonló nyomást helyezhet az arcüregre, ami az egész arcra kiterjedő fájdalomhoz vezethet. Az arcüregek az orrunk oldalán, a fogak fölött helyezkednek el, és az összes koponyaüreg összeköttetésben áll egymással. Az akut arcüreggyulladás akkor alakul ki, amikor az arcüreg gyulladásban van, és ez könnyen okozhat fogfájást és influenzaszerű tüneteket. A fájdalom gyakran a hátsó fogakban jelentkezik, de akár az orrüregben is erős fájdalmat érezhetsz. Az arcüreggyulladás kezelése megszünteti a fájdalmat, ha ez a kiváltó ok.