Többet árt, mint használ a fehérítő fogkrém: sárgábbá és törékenyebbé teszi a fogakat

Már több mint 2 millióan néztek meg azt a vírusvideót, amelyen egy fogorvos arra figyelmezteti TikTok- követőit, hogy a fogfehérítő fogkrémek valójában nem fehérítik a fogakat, sőt! Bár elsőre valóban fehérebbnek tűnhet tőlük a mosolyod azáltal, hogy lesikálják a sötétebb zománcot, idővel a csiszoló összetevők vékonyabb, sárgább és érzékenyebb fogakhoz vezetnek.

A fogorvos arra figyelmeztet, hogy a fogfehérítő fogkrémek hosszabb távon nem fehérítik, hanem sárgítják és törékennyé teszik a fogakat

Forrás: Shutterstock

A fogorvos elárulja, mi az ellenkező hatás oka

A Tiktok-fogorvos azt mondja, hogy annak, hogy a fehérítő fogkrém sárgít nagyon egyszerű oka van. A fogfehérítéssel lesikálod a védelmet nyújtó fogzománcot, amelynek lekopása feltárja a dentint, a fog fő részét, amely sárga színű.

A rifkindental fiók által megosztott poszt sok TikTok-felhasználót megdöbbentett, és szerették volna megtudni, hogy mit tegyenek, ha a fogfehérítő fogkrém árt, mégis fehérebb fogakat akarnak. Azt is szerették volna megtudni, hogy a fogfehérítő csíkok, vagy a plakkeltávolító készítmények is ugyanilyen hatást váltanak ki, vagy azokat használhatják? Nem kaptak kedvező választ, minden hasonló készítménynek megvannak a kockázatai. Minden olyan termék, amelyik a zománcot úgymond lecsiszolja, egyúttal szuvasodásra hajlamossá is teszi a fogakat, amely hosszú távon a fog elvesztéséhez vezethet.

A kereskedelmi forgalomban kapható fogkrémeket a koptatóhatásuk alapján osztályozzák, és úgynevezett RDA pontszámot kapnak. Ahhoz, hogy a boltok polcaira kerülhessen egy fogkrém, ennek a pontszámnak 250 alatt kell lennie, állítja az egyik legnevesebb fogkrémmárka gyártója, amelynek saját bevallása szerint minden fogfehérítő terméke 200 pont alatti RDA-számmal rendelkezik — írja a Daily Mail.

Bizonyos termékek másképp működnek, olyan fehérítő összetevőket tartalmaznak, amelyek valóban megváltoztatják a fogak színét. De a legbiztonságosabb módszer, ha fogorvos végzi el a fogfehérítést.