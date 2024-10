Az orvos komoly figyelmeztetést küldött azoknak, akik a zuhany alatt mosnak fogat

A fogaink ápolása olyan mindennapos feladat, amit fontos elvégeznünk azért, hogy egészségesek maradjunk és megszabaduljunk a lepedéktől és baktériumoktól. A fogmosást azonban nem elég elvégezni, ugyanis az sem mindegy, hogyan csináljuk: az orvosok most figyelmeztetik azokat, akik a zuhany alatt mosnak fogat.

Ne mossunk fogat a zuhany alatt

Forrás: Shutterstock

Ezért nem szabad a zuhany alatt fogat mosni

Ha naponta kétszer megmossuk a fogunkat, használunk fogselymet és szájvizet, valamint rendszeresen látogatnuk a fogorvoshoz, akkor azt gondoljuk, mindent megtettünk azért, hogy a fogaink egészségesek legyenek. Azonban még így is elkövetjetünk olyan hibákat, amik az egészségünkbe kerülhetnek, erre fiyelmeztet dr. Zaeem. Sokan választanak ugyanis szokatlan helyszínt arra, hogy elvégezzék ezt a napi rutint, ami nem a legjobb döntés. Meglepően sokan mosnak fogat a zuhany alatt, a szakértő pedig arra figyelmeztet, hogy ennek komoly következményei lehetnek.

„Néhány ember számára ez kézenfekvő helynek tűnik a fogmosáshoz, hiszen kényelmesen megmosod a tested többi részét is" - mondja Dr. Zaeem. „Azonban nem jó ötlet a zuhanyzóban fogat mosni, mivel a zuhanyzóban lévő nedvesség ideális környezetet teremthet a baktériumok szaporodásához" - árulta el. „Ez azt jelenti, hogy a tökéletesen tiszta fogkefe baktériumoknak lesz kitéve, és így a szánk is. A zuhanyzásból származó hő a fogkefe sörtéit is károsíthatja. Minden kefefej elhasználódik idővel, ez azt jelenti, hogy kevésbé hatékonyan tisztít, fogékonyabb lesz a szennyeződésekre, és potenciálisan károsíthatja a fogakat és az ínyt" - mondta a szkértő, ezért azt javasolja, hogy rendszeresen cseréljük.