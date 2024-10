Mérgező fehérneműk: a női bugyik 10 százalékában találtak toxinokat

A magyar, osztrák, szlovén és cseh fogyasztóvédők laboratóriumi vizsgálatai szerint a női alsóneműk magas mennyiségben tartalmazhatnak az endokrin rendszert károsító, mérgező vegyi anyagokat. A csoport a vegyi vizsgálatok során biszfenolokat keresett, olyan veszélyes vegyi anyagokat, amelyeket műanyag előállításához használnak, és károsíthatják az emberi egészséget. Legelterjedtebb formája a biszfenol A, amelyet az Európai Unió veszélyes vegyi anyagként sorol be, és elsősorban az ipari gyártásban használják, például élelmiszercsomagolások, tárolóedények, orvosi eszközök, papír, tinták és textíliák esetében. A biszfenolok szintetikus ruházati anyagokban is felbukkantak, ami arra késztette a csoportot, hogy 166 féle, Magyarországról, Ausztriából és Szlovéniából származó női alsóneműt vizsgáljon meg jelenlétükre. Az eredmények alapján a mérgező fehérneműk mindhárom országban jelen vannak.

Meglepően nagy arányban találtak a vizsgálat alá vett bugyik között mérgező fehérneműket

A mérgező fehérneműk aránya rendkívül magasnak bizonyult, és nem az olcsóbb termékek között

Azt találták, hogy a fehérneműminták 30 százalékában volt valamilyen formában jelen a biszfenol, míg 10 százalékukban az endokrin rendszert károsító vegyi anyagok szintje magasabb volt, mint ami a szabályozó hatóságok szerint biztonságos az emberi egészségre nézve. A mérgező anyagok szintje a fehérneműkben magasabb volt a „jól ismert márkák termékeiben”, mint az olcsóbb fehérneműkben. A pamut alsóneműk márkától függetlenül nem tartalmaztak biszfenolokat.

„Bár a nők számára elérhetőek pamuttermékek, első piackutatásunk azt mutatta, hogy a női bugyik többsége szintetikus anyagból készül. Ez azonnal a biszfenoloknak való kitettség nagyobb kockázatát jelenti” — mondta Dénes Júlia, a Magyar Tudatos Vásárlók Egyesületének vegyésze a közleményben.

Az anyagot már betiltották néhány termékben, például a cumisüvegekben és a kisgyermekeknek szánt élelmiszerek csomagolásában

Ezek a textilbiszfenolok egészségügyi kockázatai

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a biszfenol A befolyásolhatja a termékenységet, szemkárosodást okozhat, irritálhatja a tüdőt, allergiás bőrreakciókhoz vezethet, megzavarhatja a hormonrendszert, valamint hatással lehet a kognitív funkciókra és az anyagcserére is. A legtöbb expozíció az ételeken és italokon keresztül történik, de az is lehetséges, hogy az emberek a bőrükön keresztül szívják fel a vegyi anyagot. Tavaly az EU által finanszírozott laboratóriumi vizsgálatok 11 európai országban az emberek 92 százalékának vizeletében találtak biszfenol A-t, sok esetben az európai biztonsági határértékek felett.