Ínycsiklandó fehérjebomba reggelire: hideg zabos-répatorta desszert

A szénhidrát és a zsír mellett a fehérje a három fő tápanyag egyike és elengedhetetlenül fontos a szervezet számára – gyakorlatilag minden sejtszinten zajló folyamatban részt vesz. Jelentős szerepet játszik az izmok növekedésében, fejlődésében, regenerálódásában, és hozzájárul az immunrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a csontok, a bőr, az inak és a szalagok egészségét is, de részt vesz a sejteken belüli energiatermelésben, az információ- és tápanyagátvitelben, a szervezet biokémiai reakcióiban - így rendkívül fontos, hogy mindig megfelelő mennyiségű fehérjét tartalmazzon az étrendünk. Az, hogy kinek, mennyi a szükséges napi fehérjebevitele, több tényezőtől is függ – számít a testsúly, a testösszetétel, az életkor, és a fizikai aktivitás is.

A fehérje nem csak az aktívan sportoló és diétázó személyek számára fontos tápanyag

Ebben a zabos-répatorta desszertben nagyon sok fehérje található

Ha szeretnéd egy igazán finom, egészséges, laktató és fehérjedús reggelivel indítani a napod, akkor mindenképp próbáld ki ezt az egyszerűen elkészíthető, de annál ínycsiklandóbb zabos reggeli receptet, amely fehérjeporok hozzáadása nélkül is 21 gramm fehérjét tartalmaz.

A zab köztudottan jó hatással van az egészségre, ugyanis magas rosttartalmának köszönhetően segíti az emésztést és még fehérjében is gazdag. A görög joghurtnak szintén magas a fehérjetartalma, és azon túl, hogy krémessé teszi desszertünket, még nagyon finom is. A chia mag szintén tele van rosttal és fehérjével, ráadásul omega-3 zsírsavakban és antioxidánsokban gazdag.

Íme, a fehérjedús, hideg, zabos-répatorta receptje

Hozzávalók

480 ml cukrozatlan szójatej, vagy bármilyen növényi tej – plusz még egy kevés a hígításhoz

360 ml görög joghurt

3 teáskanál tiszta juharszirup

2 teáskanál őrölt fahéj

1,5 teáskanál tiszta vanília kivonat

1/2 teáskanál só

120 g zabpehely

1 nagy sárgarépa (kb. 225 g), megmosva és durvára reszelve

100 g pirított pekándió, vagy dió, mogyoró – apróra vágva, plusz még egy kevés a tetejére

80 g mazsola, durvára vágva, plusz még egy kevés a tetejére

30 g pirított cukrozatlan kókuszreszelék

30 g chia mag

Elkészítése

1. Első lépésként jó alaposan keverjük el egy nagy tálban a szójatejet, vagy bármilyen növényi tejet, a görög joghurtot, a juharszirupot, a fahéjat, a vanília kivonatot és a sót.