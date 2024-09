A lapos has eléréséhez nemcsak a testmozgás, hanem a megfelelő reggeli is kulcsfontosságú. Ha a napot tápláló, fehérjedús és rostban gazdag ételekkel kezded, nemcsak az energiaszintedet tarthatod fenn, hanem segítheted az anyagcserédet is.

Az egészséges reggeli nemcsak tápláló, de a lapos has elérésében is segíthet. A tojás, a görög joghurt, a zab és a teljes kiőrlésű kenyér nemcsak eltelítenek, de megfelelő mennyiségű fehérjével és rosttal látják el a szervezetet. A fehérjeturmixok pedig gyors és hatékony megoldást nyújtanak, ha nincs időd hosszasan reggelizni. A jól megválasztott reggeli segíthet a lapos has elérésében

Forrás: Shutterstock Ezeket az ételeket edd reggelire, ha lapos hasat szeretnél: 1. Tojás Tápláló és egyszerű reggeli. Kiváló fehérjeforrás, és teltségérzetet ad. Gazdag kolinban, egy olyan B-vitaminban, ami az agy és a máj egészségéhez is hozzájárul. Sokan azért tartanak tőle, mert magas a koleszterintartalma, ám az emberi szervezet koleszterinszintjét nem emeli meg. Diétához a főtt tojást ajánljuk. 2. Görög joghurt Ha pár szem bogyós gyümölccsel gazdagítod, akkor a kellő rosttartalom is meglesz. Magasabb a fehérjekoncentrációja, mint a hagyományos joghurtoknak és alacsonyabb a kalóriatartalma, mint más fehérjéknek. Van benne kalcium, B12-vitamin, cink, kálium és foszfor is. Bizonyos típusai pedig remek probiotikum-forrásként működnek. 3. Zab A zabpehely és a zabkása igen tápláló és magas a rosttartalma. Ráadásul kiváló vas-, B-vitamin-, mangán-, magnézium-, cink- és szelénforrás is. Ehetjük hidegen, melegen, tejjel, vízzel, joghurttal, gyümölcsökkel, magvakkal. 4. Teljes kiőrlésű kenyér Van-e finomabb, mint egy szelet pirítós teljes kiőrlésű kenyérből? Magas a rosttartalma és komplex szénhidrátokat tartalmaz, amelyeket lassan emészt meg a szervezet, így nem ugrik meg tőle a vércukorszint és az éhségérzet is később tör ránk. Pakolhatunk rá avokádót, főtt tojást, joghurtot, de mogyoróvajat vagy banánt is. 5. Fehérjeturmix A fehérjék elengedehetetlenek a szervezetünk számára, például az izomtömeg fenntartásához is. Emellett csökkentik az éhségérzetet és elősegítik a teltségérzet fenntartását, így egy fehérjeturmixszal bőven kihúzhatjuk a tízóraiig.