Ingyenes túravezetőt ad a magyar startup! Az új alkalmazás forradalmasítja a városnézést: fedezd fel a városokat úgy, ahogy még soha!

A Wingman Android és iOS platformon is elérhető, és hamarosan új funkciókkal is bővül, mint például a túravezetők számára létrehozott önálló tartalomkészítési lehetőség. Bloggerek, influenszerek és turisztikai szakértők egyaránt csatlakozhatnak majd, és oszthatják meg saját túráikat a nagyközönséggel. Az alkalmazás nemcsak ingyenes túravezetést kínál, hanem egy új, közösségi élményt is nyújt minden utazónak​. Ez a funkció a turizmus világában is új kapukat nyithat meg, hiszen lehetővé teszi a helyi szakértők számára, hogy egyedülálló tartalommal gazdagítsák az utazók élményeit, miközben saját vállalkozásukat is építhetik.

