A petrezselyem csodaszer – életet is menthet

A petrezselyem a magyar konyha egyik leggyakrabban használt fűszernövénye: ideális levesek, mártások, főzelékek, tésztaételek, sültek, és köretek ízesítésére – de nem csak az íze miatt érdemes minél több petrezselymet fogyasztani: ez a markáns ízű zöld növény olyan pozitív egészségügyi előnyöket rejt magában, amire nem is gondolnánk. Már az ókori görögök és rómaiak is gyógynövényként használták. Számos vitaminban gazdag; többek között K-vitamint, A- és C-vitamint, valamint béta-karotint is tartalmaz.

A petrezselyem antioxidáns tartalmának köszönhetően csökkentheti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát

Forrás: Shutterstock

A petrezselyem egészségügyi előnyei

Csökkentheti a szívbetegségek kockázatát

A petrezselyem antioxidáns tartalmának köszönhetően csökkentheti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát – a benne található kálium hozzájárul a magas vérnyomás kezeléséhez, valamint szabályozza a vérkeringést. Magas béta-karotin és folsav tartalma segít az érelmeszesedés megelőzésében és kezelésében; a folsav csökkenti a homocisztein szintjét a vérben – ami erősen összefügg a szívbetegségek kockázatával.

Hozzájárul a csontok egészségéhez

A petrezselyem különösen gazdag K-vitaminban, amely elengedhetetlenül szükséges tápanyag a csontok egészségéhez – az alacsony K-vitamin szint alacsonyabb csontsűrűséget eredményez. Egyes tanulmányok szerint a K-vitaminban gazdag élelmiszerek rendszeres fogyasztása csökkenti a csonttörések kockázatát.

Segíthet megelőzni a vesekövet

A petrezselymet különféle vesebetegségek kezelésére is alkalmazzák. A kutatások szerint rendszeres fogyasztása segíthet megelőzni a vesekő kialakulását – képes szabályozni a vizelet pH-értékét azáltal, hogy megakadályozza a kalcium-oxalát kristályok képződését.

Egy rágcsálókon végzett kísérlet kimutatta, hogy a petrezselyem csökkenti a vizelet telítettségét – különösen a kalcium és a fehérje telítettségét – ami megakadályozhatja a vesekőképződést.

Segít a rákos megbetegedések megelőzésében

A petrezselyem olyan növényi vegyületeket tartalmaz, amelyeknek rákellenes hatásuk lehet a szervezetre. Antioxidáns hatású, immunerősítő flavonoidjainak és folsav- valamint C-vitamin tartalmának köszönhetően hatékonyan használható a daganatos megbetegedések kezelésére és megelőzésére.

Az oxidatív stressz összefüggésbe hozható bizonyos krónikus betegségek – köztük a rák – kialakulásának kockázatával. A petrezselyemben található C-vitamin és az antioxidánsok csökkentik az oxidatív stresszt a szervezetben, így hozzájárulnak a rákos megbetegedések kialakulásának megelőzéséhez.

Védi a szem egészségét

A petrezselyemben található lutein, béta-karotin és zeaxantin segít megvédeni a szem egészségét és elősegíti az egészséges látást. A karotinoidok olyan növényekben található pigmentek, amelyek erős antioxidáns hatással rendelkeznek.

A petrezselyem továbbá A-vitaminban gazdag, amely elengedhetetlen a szem egészségéhez, mivel segít megvédeni a szaruhártyát – a szem külső rétegét – valamint a kötőhártyát – a szem elülső részét és a szemhéj belső oldalát borító vékony hártyát is.

Támogatja az emésztést

A petrezselyem magas rosttartalmának köszönhetően támogatja az egészséges bélműködést, és a székrekedés megelőzésében is hatékony lehet. A leveleiben található illóolajok és enzimek hozzájárulnak az emésztőrendszer működéséhez, és elősegítik a tápanyagok felszívódását.