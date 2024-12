Tudtad? A nőknél is előfordulhat az ádámcsutka: ezt teheted ellene

Ez egy roppant egyszerű, 30-40 perces beavatkozás, amit akár helyi érzéstelenítésben is el lehet végezni, de a páciensek kényelme érdekében altatásban szoktuk. 3-4 centis metszést ejtünk a nyakon, amely nem hagy maga után hosszú, nagy heget, és azt is elrejtjük a bőr természetes redői között. A kliens már aznap haza is mehet, jellemzően utólagos fájdalomcsillapítás, vagyis gyógyszerfelírás nélkül.