A K2-vitamin egy másik hatékony vitamin a bőr fiatalságának megőrzésében, mondja a szakértő, kiemelve a májat, a tojássárgáját és a vajat, mint elsődleges forrásokat. "Ez is segít a bőrnek fiatalos ragyogást kölcsönözni" - teszi hozzá.

Dr. Berg szerint szintén nagyon fontos a D-vitamin, illetve a magnézium, amelyek a szervezet kollagénszintjét magasan tartják. Ezek megtalálhatók az étcsokoládéban, mandulában és a spenótban is.

A listán szerepel a cink is, mert megőrzi a bőr egészségét és sebgyógyító hatású. Az osztrigában, vörös húsokban és májban is megtalálható, így ezeket is javasolt fogyasztani.

A jó minőségű fehérje létfontosságú ahhoz, mert biztosítja a kollagén előállításához szükséges aminosavakat. Az élelmiszerek közül az állati izomszövet mér tartalmas kollagént, de ide tartozik a csontleves, tojásfehérje, spirulina, csirkecomb és a vörös hús keményebb darabjai, mint a serpenyős sültek, szeletek és szegyek.

A fentiek alapján ezt a 10 ételt érdemes fogyasztanod: nyers káposzta, máj, tojássárgája, vaj, mandula, spenót, étcsokoládé, spirulina, tojásfehérje és vörös húsok.

Dr. Berg szerint az időszakos böjtölés is hatékony és vannak öregedésgátló előnyei, mert elindítja a szervezetben az autofágia néven ismert folyamatot, ami szintén erőteljes fiatalító hatással bír. Az időszakos böjt egyébként azt jelenti, hogy naponta több órára étel nélkül maradsz. Ez nemcsak a fogyásban segíthet, hanem az öregedési folyamat lassításában is, mert a 10-16 óra táplálkozási nélküli idő alatt a szervezet a zsírtartalékokat energiára használja fel, ami ketonok termelődéséhez vezet. Ezek a ketonok javíthatják a memóriát, miközben segíthetnek bizonyos betegségek lelassításában az agyban. Az időszakos böjt azonban nem mindenki számára megfelelő, és előfordulhat, hogy egyesek nem is képesek rá, ezért mielőtt belevágsz, kérd ki az orvosod véleményét.