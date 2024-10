A betegségmegelőzés kulcsa: immunerősítés ősszel

Az egészséges táplálkozás és immunrendszer kapcsolata sem ismeretlen fogalom, hiszen, ahogy azt olvashattad, az egészséges mikrobiom és a bélflóraegyensúly az erős immunrendszer alapja. Ahhoz, hogy ez meglegyen, nem mindegy, milyen ételeket fogyasztunk. Nem a zsíros, szénhidrátdús ételekben van a megoldás, bár ezek is a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz tartoznak. Ám, ha szeretnéd ténylesen erősíteni az immunrendszeredet, fogyassz több zöldséget, nem agyon főzve, hanem még roppanósra elkészítve. A rostdús ételek táplálják a bélflórát, ahogy a fermentált ételek is, mint példul a savanyúságok. A kurkuma a gyulladáscsökkentő ételek táborát erősíti, a kurkumás ételek és italok, hála a gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatású kurkuminnak, a legjobb immunerősítő ételek közé tartoznak. A jó hír, hogy a forró csokoládét sem kell elfelejtened, a titok az elkészítésben rejlik: ne instant verziót válassz, készítsd el otthon, hiszen a kakaó tele van antioxidánsokkal. A gránátalma és a gyömbér is kitűnő választás: előbbi tele van immunerősítő C-vitaminnal, utóbbi pedig szintén gyulladáscsökkentő hatású.

A szabadban töltött idő is kedvező hatású. Néhány tanulmány mérhető előnyökről számolt be. Az erdőkben töltött idő például csökkentette az allergiás reakciókat, beleértve a viszkető bőrkiütéseket és az asztma miatti légszomjat. Két tanulmány azt is megállapította, hogy a vízesések közelében a levegő részecskéinek belélegzése javította az asztmás gyerekek légzését. Ugyanakkor a természetben lenni stresszoldó is, ami tekintve, hogy a stressz hatása az immunitásra kifejezetten negatív, megerősít abban, hogy ősszel is minél több időt töltsünk a szabadban.

A gyógyteák nem csak betegségek esetén segítenek, akkor is ajánlottak, ha megelőznéd azokat. Vannak, amelyek energiával töltenek fel, frissítenek, mások a vérkeringésünkre vagy az alvásminőségünkre vannak pozitív hatással. Fontos, hogy mindig olvasd el az adagolásukat, és annak megfelelően fogyaszd őket.