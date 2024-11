Hihetetlen! Ez a sport mély ráncokat okozhat

A futás egy intenzív kardiósport, melynek köszönhetően a test zsírrétege csökkenhet. Ám amíg sokan a lábukon, karjukon vagy hasukon lévő zsírrétegből szeretnének veszíteni, addig az arcukra is érdemes figyelni, mert a fogyás erre a területre is hatással van. Az arc zsírrétege is csökken a futás miatt, amit gyakran „futók arca” néven is emlegetnek.