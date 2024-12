Influenza vagy megfázás? – Tudod, mi a különbség?

Bizony sokan nem tudják olykor eldönteni, mi a különbség a megfázás és az influenza között, ami nem is meglepő, hiszen a tünetek elég hasonlóak.

Influenza esetén sokat segíthetnek az orvos által felírt gyógyszerek.

Influenza vagy megfázás? Mikor mi a teendő?

Összeállításunkból mindent megtudhatsz!

A náthát, ahogy az influenzát is, a légutakban megtelepedő, illetve szaporodó vírusok okozzák.

Ám míg az előbbinél ez leginkább az orrüreget érinti, addig az utóbbinál gyakran az egész légzőrendszer megbetegszik.

Mindkettő elsősorban télen jelentkezik, amikor a fűtött lakások száraz levegője kiszárítja az orrnyálkahártyát, megkönnyítve ezzel a vírusok bejutását a szervezetbe.

Felismered?

Az egyik legfontosabb különbség a két megbetegedés között a kialakulás időtartama. A nátha lassan, fokozatosan hatalmasodik el az emberen. Először többnyire a torokfájás jelentkezik, amit később orrfolyás, aztán köhögés kísér. Ezek a tünetek általában enyhébbek, és bár néha kialakul hőemelkedés, láz csak ritkán fordul elő. Mivel cseppfertőzéssel terjed, és igen ragályos, évente többször elkaphatjuk. Míg a gyerekeknél a betegség akár 2 hétig is elhúzódhat, addig egy amúgy egészséges felnőtt általában 3-5 nap alatt túl van a nehezén.

A legfőbb ok, amiért a nátha ellen nem létezik védőoltás, az az, hogy több száz különféle vírus válthatja ki. A leggyakoribb kórokozó valamelyik rhinovirus, de a megbetegedések fele mögött más vírusfajták, például az adeno- vagy a parainfluenzavírus áll.

Az influenza tovább tart

A betegség elleni oltóanyag évente változik. A három komponensű influenza elleni védőoltás minden évben tartalmaz két A- és egy B-törzset. Ezeket az Egészségügyi Világszervezet (WHO) határozza meg, az előző szezon megbetegedési adatait elemezve. Így tulajdonképpen minden egyes szezonban újra kell gondolni, mely vírustörzsek válthatnak ki megbetegedéseket, mire kell felkészülni.Az influenza egyébként néhány óra alatt ledönti az embert a lábáról, és a jellemzően náthával kapcsolatos tünetek mellé olyan komolyabb panaszok is társulnak, mint a láz, hidegrázás, kimerültség, izomfájdalom és fejfájás. Ráadásul az influenzás lassabban is gyógyul: maga a betegség mintegy 10 napig tart, de a kimerültség még 2-3 hétig érezhető.

A két betegség közötti egyik legfontosabb különbség a szövődmények arányában és súlyosságában keresendő. Míg a nátha többnyire nem veszélyes, addig az influenzának igencsak komoly szövődményei lehetnek. Ezek közül leggyakoribb a baktérium okozta tüdőgyulladás, ami antibiotikumokkal kezelhető.

Van rá gyógyszer?

Mivel a náthát és az influenzát egyaránt vírusok okozzák, általában nem segítünk magunkon azzal, ha elkezdünk antibiotikumot szedni. Ám a nátha szövődményeként fellépő melléküreg- vagy középfülgyulladás esetén már javasolható az antibiotikumos kúra. Az influenza kezelésében szóba jöhetnek bizonyos antivirális, tehát vírusellenes szerek is, amelyek lerövidíthetik a betegség lefolyását.