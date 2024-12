Karácsonyfa-szindróma – Allergiát okozhat az ünnep éke?

A feldíszített fa nemcsak az örömteli pillanatok forrása, de olykor allergiás reakciók kiváltója is. Ezért ha az ünnepek idején megfázásos panaszokat észlelünk, nem biztos, hogy év végi kimerültségre, klasszikus náthára, influenzára vagy éppen a koronavírusra kell gyanakodnunk, lehet, hogy a karácsonyfa-szindróma tüneteit észleljük.

Karácsonyfa-szindróma: megbetegíthet az ünnep éke

Forrás: Shutterstock

Karácsonyfa-szindróma: oda az ünnepi hangulat

Penészedő csillogás

Talán furcsa elképzelni, hogy éppen a karácsonyi jelkép, a szépen feldíszített fenyőfa okozzon kellemetlenségeket, de jó, ha tudjuk, hogy a fakéreg és a tűlevelek tele vannak potenciális allergénekkel, például pollenekkel, poratkákkal és penészgombával.

A karácsonyfa és az allergiás reakciók közötti párhuzam viszonylag új keletű felfedezés,

ami jórészt azoknak a szakembereknek köszönhető, akik ebben az időszakban sorra figyelték meg a szezonális allergiához, például a szénanáthához hasonló panaszokat pácienseiknél. Ennek nyomán lett népszerű kutatási téma a karácsonyfa, a vizsgálatokból pedig kiderült,

egyetlen fenyő ötvennél is több penészgombafajnak adhat otthont,

mindezek pedig olyan spórákat termelnek, melyek a levegőben terjedve légúti kellemetlenségeket idéznek elő. Egyes felmérések szerint a lakás levegőjében előforduló, szálló penészspórák a fa behelyezésével mintegy hatszorosára növekednek, leginkább azért, mert a benti hőmérséklet kedvező közege a gombáknak.

Viszketés az ünneptől

A fákon természetes módon is megtalálhatók a gombák, kint a hidegben azonban kevésbé tudnak elszaporodni, szemben a nedves és párás beltérrel, amit kifejezetten szeretnek a penészspórák. Ezek a levegőbe jutva olyan nem kívánatos tünetek sorát eredményezik, mint a torokkaparás, köhögés, eldugult orr vagy orrfolyás, asztmás légzés, könnyező, viszkető szem és bőr, gyakori tüsszögés.

A panaszok hasonlítanak, sőt, össze is téveszthetőek a felső légúti betegségekkel, a spórák belégzése következtében akár hörghurut és tüdőgyulladás is megjelenhet.

Asztmásoknál a meglévő tünetek felerősödhetnek, súlyosbodhatnak, a légutak beszűkülésével járó rohamok alakulhatnak ki, ami zihálást, nehéz légzést okoz. Legyengült immunrendszerrel és krónikus tüdőbetegséggel szintén nagy veszélynek lehetünk kitéve.

Elkerülhető a baj

Megelőzés céljából ajánlott a valódi fenyőt még azelőtt kirázni, a kertben vízzel lemosni és hagyni megszáradni, mielőtt bevinnénk a lakásba. A legjobb eszköz ehhez egy slag, a módszerrel pedig a por és penész jó részét is eltávolíthatjuk. Érdemes ezután a fát egy hűvösebb sarokba helyezni, amivel a spórák szaporodását redukálhatjuk, ha pedig lezajlott az ünneplés, minél előbb bontsuk le, ne várjuk meg a vízkeresztet. Akik asztmával vagy más allergiával küzdenek, illetve korábban is szenvedtek ilyen jellegű tünetekkel karácsonykor, válasszanak inkább műfenyőt, vagy egyéb alternatív megoldásokat.

A műre is figyeljünk

Annak ellenére, hogy a műanyag dekoráción nincsenek penészgombák, sem gyanta, megtelepedhet az egyes részeken por, penész és más allergén anyagok, főleg akkor, ha minden évben ugyanazt a fenyőt állítjuk fel anélkül, hogy alaposan megtisztítanánk. A tárolás során ugyanis lerakódhat rajtuk a por, és be is penészedhetnek egy nyirkos garázsban vagy padlástérben. Ez a díszekre is igaz, ezért minden dekorációt célszerű évről évre megtisztítani, és száraz helyen tárolni.