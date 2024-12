Erről az ételről is lemondott Károly király, hogy legyőzze a rákot

A 75 éves brit uralkodónál januárban diagnosztizáltak rákot. Bár Károly király mindig is híres volt egészségtudatos életmódjáról, most még nagyobb hangsúlyt fektet az étrendjére.

Károly király elhagyta a vörös húst az étrendjéből

Forrás: Getty Images

Károly király diétásan étkezik

Károly király a gyógyulás érdekében orvosai tanácsára komoly változtatásokat vezetett be az étrendjében: a vörös húst avokádóra cserélte, hogy segítse szervezete regenerálódását és támogassa a rák elleni küzdelmet. A BBC egykori királyi tudósítója, Jennie Bond szerint a vörös hús elhagyása nem jelentett komoly lemondást Károly számára. Elmondta, hogy a király régóta ügyel arra, hogy étrendjét egyszerű és természetes ételek alkossák, és eddig is gyakran tartott húsmentes napokat. „Mindig is nagyon tudatos volt az étrendjével kapcsolatban – nagyon ritkán ebédelt. Sok éven át szándékosan kerülte a húst és a halat heti két napon” - nyilatkozta. Bond hozzátette, hogy a király a tejtermékek fogyasztását is korlátozza. Eddig környezetvédelmi megfontolásból tette, most azonban az egészsége miatt is fontos számára ezeknek az ételeknek a kerülése.

Az egyszerű és egészséges reggelit kedveli

A király egyébként is a mértékletes táplálkozást és bioételeket részesíti előnyben. Korábbi séfje, Graham Newbould szerint Károly egészséges reggelije rendszerint házi készítésű kenyeret, friss gyümölcsöt és zöldséget tartalmaz.