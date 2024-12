Egy új tanulmány szerint már 30 perc mozgás is javíthatja a memóriát

A fizikai aktivitás jót tesz az agynak és elősegíti a jó alvást is. A Londoni Egyetem tanulmánya szerint már napi 30 perc mérsékelt vagy erőteljes mozgás és legalább hat óra alvás hozzájárulhat a következő napi kognitív teljesítmény javulásához. Ezen felül a kutatók szerint a fizikai aktivitás összefüggésbe hozható a kognitív funkciók rövid távú javulásával és a demencia kockázatának csökkenésével is.

Egy kutatás szerint már napi 30 perc mozgás kedvező hatással van a memóriánkra is.

Forrás: Shutterstock/Mateusz M

A mozgás egy új kutatás szerint a memóriára is pozitívan hat

Azok a kutatások, amely a rövid távú hatásokat vizsgálták laboratóriumi körülmények között zajlottak, és elsősorban percektől órákig terjedő időskálán követték nyomon a válaszokat. Ezek a vizsgálatok azt sugallták, hogy a jótékony hatások a megnövekedett agyi véráramlásnak és az idegi közvetítő anyagoknak nevezett vegyületek stimulálásának köszönhetőek.

Most azonban a kutatók a fizikai aktivitás valós életbeli hatását is megvizsgálták, és nemcsak az agy számára jótékony előnyöket találtak, hanem azt is megfigyelték, hogy ezek a hatások a vártnál hosszabb ideig tartanak.

Az International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity című folyóiratban megjelent tanulmányban Dr. Mikaela Bloomberg és kollégái arról számolnak be, hogy 76 fő, 50-83 év közötti felnőttet, akiknek nem volt kognitív károsodásuk vagy demenciájuk, arra kértek, hogy nyolc napon keresztül viseljenek gyorsulásmérőt, hogy nyomon követhessék a mindennapi alvásukat és fizikai aktivitásukat. A résztvevők minden nap egyszerű online kognitív teszteket is kaptak, hogy felmérjék a figyelmüket, memóriájukat és a feldolgozási sebességüket.

A kutatócsoport eredményei azt mutatják, hogy az előző napi mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás minden 30 perces növekedése az epizodikus és a munkamemória pontszámának 2-5 százalékos növekedésének felelt meg a következő napon.

Bloomberg megjegyezte, hogy a következő lépés az, hogy hasonló kutatásokat végezzenek kognitív zavarokkal küzdő embereken is. A kutatócsoport azt is megállapította, hogy azok, akik legalább hat órát aludtak éjszaka, magasabb pontszámot értek el az epizodikus memória, figyelem, és a fizikai reakciósebesség terén másnap, (a fizikai aktivitás szintjének figyelembevétele után), mint azok, akik kevesebbet aludtak.