Kültéri edzés, ha itt a hideg idő? Naná! Nem fogod megbánni

Dr. Leana Wen, a George Washington Egyetem klinikai docense szerint a hideg időszakban végzett mozgás hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez és javításához. A szakember úgy véli, a hideg idő még hozzá is tehet az edzésünkhöz.

A hideg idő is alkalmas a kültéri edzésre

Forrás: Shutterstock

Itt a hideg idő: most se hagyd ki a szabadtéri edzést

Az Amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) irányelvei szerint a felnőtteknek heti 150 perc közepes intenzitású testmozgásra van szükségük, amely minden évszakra értendő. Télen ez lehet síelés, hótalpas túrázás, vagy akár a hólapátolás is, amely erőteljes fizikai aktivitásnak számít. Már a heti 75 perc mozgás is jelentős előnyökkel járhat: csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a rák kockázatát, és javítja az életminőséget. A hideg idő nem feltétlenül akadály: a megfelelő ruházattal és előkészületekkel a szabadban is bátran sportolhatunk.

Ha ülőmunkát végzel, még fontosabb, hogy mozogj

Egy nemrégiben készült tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a túlnyomórészt ülő munkát végző embereknél 16 százalékkal nagyobb a halálozás kockázata bármilyen okból, és 34 százalékkal magasabb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata. Ezeknek a mozgásszegényebb életmódot folytató embereknek elengedhetetlen, hogy több fizikai tevékenységet folytassanak, mint azok, akik többet mozognak a munkahelyükön. Ez lehet napi 10-15 perc séta, de ha erre végképp nincs idő, akkor egy nagyobb edzést iktassunk be hétvégén - vélekedik a CNN wellness-szakértője Dr. Leana Wen.

Tippek a biztonságos téli edzéshez

Ismerd meg a határaidat: Ha most kezded a szabadtéri edzést hidegben, fokozatosan szoktasd hozzá a tested. Kezdj rövidebb edzésekkel, és mindig tartsd szem előtt, hogyan érzed magad. Ha nagyon fázol vagy nem vagy jó, menj melegre. Réteges öltözködés: A hideg elleni védelemhez viselj több réteget, amelyek elvezetik az izzadságot és melegen tartanak. Az érzékeny testrészeket, például a fület és a kezeket, különösen fontos védeni. Maradj hidratált és étkezz tudatosan: A hideg csökkentheti a szomjúságérzetet, ezért tudatosan figyelj a folyadékpótlásra. Ha kint edzel, ennek megfelelően étkezz. Válassz olyan ételeket, amik melegítenek és energiával látnak el. Tervezz előre: Ellenőrizd az időjárást, és a nap legmelegebb óráiban eddz. A rossz idő se legyen kifogás, legyen B-terved egy beltéri edzéshez. Legyen társad: A hidegben végzett sportolás közben hasznos lehet, ha van veled valaki, aki segíthet, ha problémád adódna.

Mikor maradjunk inkább otthon?

„Súlyos időjárási körülmények között, például viharos szélben, intenzív havazásban vagy rendkívül alacsony hőmérsékleten érdemes elhalasztani a szabadtéri edzést. Idősebbek, illetve krónikus betegséggel élők esetében különösen fontos, hogy kerüljék a szélsőséges hideget” - szögezte le Wen.